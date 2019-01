Amorebieta destrozó a Holan: "Me dijo que iba a ser el jardinero.."

"No todo es lo que parece", reza una de las frases más populares y repetidas en la cotidianeidad, y bien podría emplearse para el actual entrenador de Independiente, Ariel Holan, sobre todo por los sucesos que se vienen repitiendo en los últimos días.

Es que el DT del "Rojo" siempre mostró un perfil serio y correcto a la hora de manejarse con la prensa, pero al parecer puertas adentro todo cambia: su relación con algunos integrantes del plantel se rompió, caso Emmanuel Gigliotti, Leandro Fernández y Fernando Amorebieta, que no dudaron en hacer públicas las diferencias con el hombre de 58 años.

"Holan le dijo a mi representante que yo iba a ser el jardinero mejor pago de la Argentina". Firma: Fernando Amorebieta, en @radiolared . pic.twitter.com/bcOfCxqYTs — VarskySports (@VarskySports) January 18, 2019

Tras las confesiones de los delanteros, que aseguraron haber dejado la institución de Avellaneda por el propio Holan, ahora le tocó al español, quien dejó frases muy fuertes que rápidamente se volvieron virales en las redes sociales.

"Un día llamó a mi agente y le dijo que iba a ser el jardinero mejor pago de la Argentina. No, esas cosas no son así. El técnico dijo eso. Tengo pruebas, no tengo por qué engañar. Él sabe por qué lo dijo. Tiene que decirme las cosas en la cara", comenzó el defensor en diálogo con Radio La Red.

"En mi situación lo que más me duele es que no se vaya de frente porque siempre me gusta que la gente me diga las cosas en la cara, como los hombres", continuó, haciendo referencia al engaño que sufrió por parte del DT, que le había dicho que los dirigentes eran quienes no querían que continúe en el club.

Fernando Amorebieta, ya en Cerro Porteño, fue lapidario al hablar de Holan, luego de pasar 6 meses relegado del plantel de Independiente. ¿Qué te parece? pic.twitter.com/QR1TY7H0I6 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 18, 2019

"Llegué de las vacaciones y él me dijo que eran los dirigentes los que querían que yo saliera de Independiente, que había un problema con mi agente. Hubiera o no un problema, al final soy un jugador y si el técnico cuenta con el jugador, lo demás no tienen nada que ver", finalizó. Picante...