El día que Mourinho casi muere ahogado al escapar de la UEFA en un carro de ropa sucia

José Mourinho ha firmado un contrato con beIN para comentar los partidos de la Premier League. El técnico, en un entorno mucho más sencillo, es capaz de abrirse y contar algunas de sus anécdotas delante del público. En su estreno como comentarista, contó algo que era un secreto a voces, pero dio detalles que pocos o muy pocos esperaban. Estuvo en el vestuario durante un encuentro entre el Chelsea y el Bayern de Múnich en 2005, estando sancionado. Para escapar de los agentes UEFA y marcharse sin ser visto, tuvo que huir en una cesta repleto de ropa sucia.

Mourinho comenzó su historia hablando del contexto. Durante el partido reconoce que estuvo en contacto con Ruiz Faria, primero parece ser que mediante un pinganillo y, después, ante las sospechas de la UEFA, con Silvino Louro como mensajero. Fue la forma que encontró el Chelsea para que The Special One dirigiera a los suyos. El que también fue técnico del Real Madrid no pudo solo con ello y es que, como el mismo reveló, “Lo fundamental era esto: Chelsea – Bayern, un gran partido de Champions League. Yo necesito estar con mis jugadores… y así lo hice”.

El técnico no tuvo problema alguno y decidió contar la historia en la que, con ayuda de Stewart Bannister, uno de los utileros blues, consiguió escapar del vestuario sin ser visto, como un gran espía. “Ese día fui al vestuario pronto. Estuve desde el mediodía. Solo quería estar allí cuando mis jugadores llegasen, así que fui porque sabía que nadie me vería llegar. El problema era el cómo salir después. Stewart me metió en la cesta de la ropa sucia. Era de metal duro. Me metió y dejó algo de hueco para que respirara pero, al salir del vestuario, el personal de la UEFA me estaba buscando desesperadamente. Stewart tuvo que cerrar la cesta y yo no podía respirar. Cuando la abrió me estaba muriendo, lo digo en serio, de verdad, lo prometo”, reveló.