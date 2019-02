Salcido confiesa que lloró con su último contrato en Chivas

Carlos Salcido es, sin duda, el último gran ídolo que ha dejado al Rebaño. En diciembre anunciaba su salida de las Chivas y el retiro de las canchas del futbol profesional. En unas semanas su futuro personal y profesional dio un giro al anunciarse su contratación por lo que resta del año con los Tiburones del Veracruz.





En una entrevista brindada para el programa Futbol Picante de la cadena ESPN Deportes, Salcido se mostró agradecido con Francisco Gabriel de Anda después de que este le ofreciera un contrato por un año en el corto tiempo que estuvo al frente de la dirección deportiva del Rebaño.





“De Anda, la verdad es que gracias a ti cumplí un objetivo y una meta, después te diré por qué, cuando me brindaste el año me hiciste llorar, esa era una meta que yo tenía, tenía tres años en Chivas haciendo un contrato de seis meses y quería lograr en Chivas que me dieran el contrato de un año y tú me lo brindaste. Ya te diré los porqués”





“Cuando de Anda me ofreció eso, lloré, hermano, eso es algo que De Anda no sabe, esas son cosas que me han motivado, los futbolistas tenemos que agarrar cositas para seguir motivándote, recuerdo que ese día que subí con De Anda al vestidor me había despedido de todos, ya estaba para retirarme, me había despedido de Matías, de Jorge, ya lo había hablado y el único que no sabía era De Anda y cuando subo hablo con él y me dice tienes que ir al Mundial de Clubes”





Jam Media/GettyImages

Así es como Carlos, decidió aplazar un año más su retiro de las canchas y del Rebaño.

Después del mundial de clubes el defensa anunciaba su salida de Chivas y su retiro del futbol. Aunque no quiso ahondar en el tema, dejo ver que el actual técnico José Cardozo tuvo mucho que ver en su decisión.

“Soy de las personas que cuando ya no estás disfrutando tu trabajo es mejor hacerse a un lado y así lo hice con Chivas, lo platiqué con la gente que tenía que platicar, con Higuera hasta el último momento siempre platiqué con él, respeto totalmente los momentos, soy un agradecido de poder haber estado o campeonar con este equipo que era Chivas, gracias a Jorge, Amaury, a toda la banda. Al final del día ya no estaba disfrutando el entrenamiento ese día a día, estar ahí y soy una persona de decisiones, la tomé, hablé con ellos y no pasa nada”





Veremos este próximo lunes si Carlos está disponible para el encuentro de Veracruz vs Chivas. Equipo del que recalco ser el fanático número uno.