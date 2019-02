Simeone: "Modric sigue siendo el más determinante, siempre"

El Atlético de Madrid recibe la visita este sábado la visita del Real Madrid en el Wanda Metropolitano. Un nuevo derbi entre los dos equipos más laureados de la capital española en un momento clave de la temporada con ambos conjuntos persiguiendo al FC Barcelona en la cabeza de La Liga y con dos argentinos como protagonistas, Santiago Solari en el banquillo blanco y Diego Pablo Simeone en el rojiblanco.

El técnico de los locales salió a rueda de prensa este mediodía para tratar la actualidad del club colchonero en la previa a uno de los encuentros más esperados de la temporada en el feudo indio. Simeone habló sobre el propio equipo, el rival y su técnico, y también acerca del recibimiento que espera del estadio a dos de los nombres señalados, Álvaro Morata, con su pasado madridista, y Thibaut Courtois, exportero rojiblanco.

Jean Catuffe/GettyImages

Sobre la situación actual del propio Atético de Madrid, tras la derrota ante el Betis el fin de semana pasado, aseguró: "Estamos bien, los partidos anteriores tuvimos buen juego en casi todos. Nos faltó profundidad y verticalidad ante el Betis y esperamos encontrarla mañana". Y en esas escasas palabras se resumió la intervención de Simeone sobre su equipo.





En cambio tuvo que enfrentarse a varias cuestiones sobre el rival. En primer lugar afirmó que en el Atlético de Madrid "buscamos imaginar siempre la mejor imagen del rival y preparamos el partido en consecuencia de ello". Y poco después dejó claro que su principal preocupación no es el equipo contrario si no el encuentro en general. Rozando el final de la rueda de prensa el Real Madrid volvió a salir a escena y comentó que "Modric sigue siendo el mas determinante, siempre". Finalmente, sobre el placer de ganar al eterno rival dijo: "Me pone ganar todos los partidos que se me ponen por delante".





Aitor Alcalde/GettyImages





Diego Pablo Simeone y Santiago Solari se conocen de antes, el técnico rojiblanco entró al madridista y por ello no quiso cuestionar las decisiones del mismo, pero si que comentó que: "Lo conozco de hace un montón de tiempo, me tocó dirigirlo al final de su carrera, tenía categoría y jerarquía y como argentinos tenemos relación de encontrarnos en lugares comunes. Está capacitado y tiene personalidad, y como argentino, me pone muy contento".





Para terminar, uno de los temas que más han preocupado a los medios y la afición en las últimas semanas: el recibimiento de la grada colchonera a su antiguo portero y a un exmadridista, aunque salido de la cantera india, que llega por primera vez al Wanda. El técnico rehuyó en un primer momento contestar y puso su foco en la importancia del partido y el rival: "Es un partido ante un rival que está creciendo desde la llegada de Solari, con mucha profundidad tanto con Vinicius, como Bale y Lucas, Benzema está en un momento fantástico y nosotros estamos con la ilusión de estar trabajando bien. Mañana esperamos un escenario en consecuencia del rival que vamos a tener".





Y de nuevo uno de los periodistas presentes incidió en sus expectativas acerca del recibimiento de Courtois por la grada, por lo cual el portero ya afirmó no sentirse preocupado, y Simeone fue claro: "No me puedo poner en el lugar de la gente, es un gran portero que cuando estuvo con nosotros lo hizo excelentemente bien y ahora está en un gran momento como ha demostrado en todos los equipos desde que se fue".