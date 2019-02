Valverde: "El partido de Roma no es un referente"

Ernesto Valverde compareció en la rueda de prensa previa al partido de Champions League que enfrentará mañana al FC Barcelona contra el Olympique de Lyon.

Partido: “Llegamos a octavos de final con tiempo, esperando este partido y con ganas de jugarlo. El Lyon tiene un gran equipo y están haciendo una gran competición. No han perdido ningún partido. Poseen una plantilla con jugadores ofensivos y de gran despliegue. Será un partido complicado”. “Estamos ansiosos por jugar, estamos preparados e ilusionados por ir dando pasos en la Champions”.

Derrotas del Real Madrid: “Felicito al baloncesto por ganar la Copa. Respecto a que los rivales se dejen puntos… nos beneficia. No lo vamos a negar, todos estamos pendientes de los resultados pero lo más importante es lo que hagamos nosotros, lo que podemos manejar. La Liga es muy difícil, siempre hay que dar un gran nivel para ganar”.

Umtiti: “Umtiti no me ha insistido en tener minutos. No he hablado con él. Viene porque tiene el alta médica y Vermaelen está lesionado. Siempre me preguntáis por qué no viene y, ahora que viene, me preguntáis por qué está”.

Olympique de Lyon: “El Lyon tiene grandes jugadores pero lo que más me gusta es como aprietan y tratan de que el rival no juegue. Me gustan más en colectivo que con individualidades”.





Partido de vuelta: “No tenemos la vista puesta en el segundo partido, sería un error. No buscamos atajos”.

Favoritos: “Cuando llegamos al partido de Roma todo el mundo decía que era el rival más flojo y esos comentarios no nos ayudaron. Hasta entonces solo habíamos perdido un partido y, además, habíamos goleado en la ida. En estos partidos hay que ir con la guardia alta”.





AS Roma: “El partido de Roma no es un referente”.

Fekir: “Fekir es un jugador decisivo o que puede resultar decisivo en cualquier partido. Un jugador de mediapunta que mete goles, da asistencias… Es una baja importante para el Olympique y la intentaremos aprovechar”.

Jugar contra tres centrales: “Actualmente muchos equipos juegan con tres centrales. El otro día empatamos contra el Athletic o el Valencia que juegan con cuatro. Al Sevilla, que juega con cinco defensas, les hicimos un 6-1. La dificultad no estriba en el cómo se colocan los jugadores en el campo sino en su calidad. A veces te puede sorprender pero yo creo que ya no”.





Coutinho en el centro del campo: “Es una posibilidad que tenemos ahí y que puede suceder en algunos partidos o durante algunos partidos. Mañana lo veremos”.

Luis Suárez: “Cuando está en el campo, nosotros sabemos que va a tener oportunidades y lo que es más importante, el contrario también lo sabe. Es verdad que a veces los delanteros se mueven por el acierto y el último partido que jugó fuera de casa en Champions tuvo infinidad de ocasiones. Esperamos lo mejor de Luis Suárez”.

Ganar la Champions: “Siempre piensas en el horizonte del mes de mayo y tienes ilusión pero el día a día te hace concentrarte en el partido siguiente. Tenemos mucha ilusión por esta competición, no es exclusivo de nuestro club sino de otros muchos clubes de Europa”.