Di María reveló la pelea que tuvo con Van Gaal por la que salió del Manchester United

El delantero argentino Ángel Di María confesó tras varios años las razones por las que no tuvo una buena actuación en su paso por el Manchester United, revelando que tuvo una pelea con el director técnico Louis van Gaal, lo que se especulaba desde ese entonces.

En diálogo con ESPN Redes, desde Francia el atacante comentó que las cosas se dieron apenas tenía poco tiempo en los 'Diablos Rojos', y que se precipitó por una forma negativa que tenía van Gaal de mostrarle las cosas.

"Cuando estuve en Manchester había arrancado bien los dos primeros dos meses, después tuve una pelea y cuando te peleas las cosas no salen de la misma manera, no es lo mismo la relación, el técnico es el que decide si juegas o no, y si no juegas te mata también", manifestó.

Ángel Di María confesó en el programa @ESPNRedes el motivo por el cual dejó el Manchester United y su problema con Van Gaal. (Vídeo @SC_ESPN) #MUFC pic.twitter.com/Rx1OFctyVM — Fútbol Total (@FT_Total) February 18, 2019

"Muchas cosas, es difícil a veces, había muchos momentos en los que perdía pelotas, eran cosas que él me mostraba, solamente lo negativo, las cosas malas, eso me iba tirando para atrás, hasta que llegó un día en que me peleé, le dije que no quería ver más esas cosas, que estaba haciendo las cosas bien, que por qué no me mostraba las cosas buenas, no le gustó la forma en la que se lo dije y de ahí comenzaron los problemas", sumó.

Di María dijo sentirse muy bien tras tomar la decisión de irse al PSG, donde contó con la confianza del estratega.