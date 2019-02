La razón por la que Batistuta nunca firmó por el Real Madrid: “Me iba a aburrir”

Gabriel Batistuta, Batigol, fue uno de los grandes goleadores argentinos de finales del siglo XX y principios del XXI. El futbolista, que triunfó con el Fiorentina y, más tarde, con la AS Roma, tuvo la oportunidad de ir a muchos de los clubes más grandes de Europa. Sus números, tanto en sus equipos como en la selección argentina eran impresionantes. Sin embargo, él nunca quiso dar este paso pese a tener detrás a equipos como el Real Madrid o el Manchester United de Sir Alex Ferguson. En la presentación del America Business Forum, charló con los medios y reveló la razón por la que prefirió quedarse en la Fiorentina.

“Nunca me gustó ser el líder del plantel porque te conviertes en el líder, pasas a ser el máximo responsable de las victorias y de las derrotas. Siempre se trató al futbolista como a un producto. En la Fiorentina era una figurada buscada por el Real Madrid, el Manchester United o el AC Milan pero siempre opté por la tranquilidad de Florencia”, recalcó. Por si esto no fuera suficiente, el delantero aclaró que “si me hubiera ido al Real Madrid iba a ganar seguro. Podría haber hecho más de 200 goles pero me iba a aburrir. Lo mismo me hubiera pasado si me hubiera ido al Milan”.

La curiosa e irónica explicación de Batistuta sobre por qué no quiso jugar en el Real Madrid:

🗣️ "Iba a hacer más de 200 goles, pero me iba a aburrir"

Las palabras de Gabriel Batistuta puede hacer a muchos pensar que el futbolista no quería la victoria, que no era un jugador ambicioso, una característica rara en los delanteros. El argentino aclaró que eso no es así y que, de hecho, se siente “un ganador aunque no haya ganado ningún trofeo. Soy un ganador porque dejé todo y conseguí que la Fiorentina luchara de tú a tú con los poderosos”.