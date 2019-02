Lanzini confesó su deseo de regresar a River: "Uno nunca sabe lo que puede pasar a futuro, pero..."

Corría el mes de Junio del 2018 cuando sufrió la rotura de ligamento cruzado que lo dejó afuera del Mundial de Rusia para la Selección Argentina, durante un entrenamiento a seis días del comienzo de la competencia. El volante, tras 8 meses de inactividad, volvió a las canchas el fin de semana pasado y sumó sus primeros minutos para el West Ham tras su operación de ligamentos. Se trata de Manuel Lanzini, el futbolista de 26 años que logró entrar en los corazones del mundo Millonario después de destacadas actuaciones y de su recordado gol a Boca Juniors en el Superclásico.

En diálogo con Sportia, el jugador expresó su deseo de volver a vestir la camiseta de River Plate en un futuro: "Siempre se me cruza por la cabeza el volver a River. La verdad que tengo ganas, pero ahora quiero seguir mi carrera en Europa porque aún me quedan unos años. Obviamente uno nunca sabe lo que puede pasar a futuro, pero me encantaría volver".

Image by Mundo River Plate

Por otro lado, hizo referencia al deseo de regresar a la Selección Argentina: "Uno entrena y piensa un poco en eso. Si uno hace las cosas bien en el club, la posibilidad va a llegar. Sé que ahora me tengo que esforzar el doble por lo que me pasó, pero la verdad que me siento muy bien. Sé que puedo llegar a tener una posibilidad, me quedé con las ganas de jugar con Lionel Messi".

Alex Caparros/GettyImages

"Justo cuando estaba por cumplir uno de mis sueños me pasa esto. Uno se hace muchas preguntas, pero yo siempre pienso en positivo. Tuve tiempo de analizar y pensar que la vida sigue y uno tiene que seguir luchando por su sueños", expresó el mediocampista. Por último se refirió a la disputa por un lugar con Sergio Agüero, quien no sería citado en estos amistosos: "Yo lo veo muy bien al "Kun". Después a alguien le puede gustar más o menos, pero no se lo puede discutir". Expresó el ex mediocampista surgido de las inferiores del Club Atlético River Plate.