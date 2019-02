Angelici chicanéo a River por su descenso: "Tocar fondo es perder la categoría"

En una entrevista con el Diario Deportivo Olé, el presidente de Boca Daniel Angelici rompió el silencio y habló sobre de todos los temas, haciendo hincapié en la final de la Copa Libertadores perdida ante River, aunque quitándole dramatismo en comparación al descenso del Millonario.

"Ningún club toca fondo cuando cerrás balances positivos, cuando todos los años hacés inversiones importantes, cuando triplicás el patrimonio del club, cuando sos actualmente el bicampeón del fútbol argentino, cuando hacés compras internacionales, cuando tenés el plantel que tenés. Tocar fondo es estar último en el tabla, tocar fondo es perder la categoría o acogerte a ley de salvataje de clubes... No tiene sentido pensar que tocamos fondo por perder la final", aseguró el "Tano".

"El dolor de no haber ganado la final justo contra tu clásico rival es grande. Y entiendo que el hincha, no todos, pero una parte que viene a la cancha, tiene que canalizar esa bronca con alguien físico. Y ese alguien físico soy yo. Y está bien que así sea. No me gustaría que vengan a insultar a los jugadores o a un cuerpo técnico, prefiero que me insulten a mí, porque soy el que tengo la mayor responsabilidad. Si bien no entro a la cancha y no pateo tiros libres, ni cabeceo, entiendo que soy la cabeza del club. No me gusta que me puteen, pero lo tengo que aceptar", reconoció, sobre los constantes insultos.

Por último, aseguró que no irá por la reelección a pesar de que apareció un decreto que lo avala: "Yo creo que en la alternancia en la instituciones. Estoy agradecido con todos los socios que me permitieron estar estos ocho años. Siempre dije que terminaba mi mandato en 2019 y volvía a mi trabajo", culminó.