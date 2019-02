Javier Mascherano rompió el silencio: Jorge Sampaoli, Lionel Messi, su regreso a River y más

Poco se sabe de la vida de Javier Mascherano tras el Mundial. El Jefecito dejó la Selección Argentina y está claro que no hay un seguimiento de su rendimiento futbolístico en la liga de China.

Tras un tiempo de silencio, decidió romper el silencio y habló sobre absolutamente todo. Hubo tiempo de hablar sobre Jorge Sampaoli, su silencio con respecto a Lionel Messi y un mensaje a los hinchas de River.

"Estaba claro que el equipo no estaba cómodo con Sampaoli, pero queríamos lo mejor para todos. Una cosa es cuando planteás una incomodidad pero siempre con respeto. Después hay un montón de cosas que empiezan a comentarse en torno a esa charla y uno no puede desmentir todo el tiempo", declaró.

¡NO HUBO CONEXIÓN😕! Javier Mascherano sobre Jorge Sampaoli: "Ni los jugadores ni él le encontramos la vuelta a lo que quería para la Selección Argentina🇦🇷. También quedé muy expuesto jugando de central o lateral, se cambiaba mucho el sistema de juego". pic.twitter.com/oTaJNZRpB1 — Toque Sports (@ToqueSports) February 26, 2019

"Tengo que ver yo con que Messi no haya hablado. Era una situación en la que muchas veces en caliente uno puede decir cosas de las que se puede arrepentir en el futuro y como yo era el que me iba, me ofrecí a habla. Ya no tenía más trayectoria en la Selección. Preferí salir yo y creo que fue lo mejor. No había mucho más para decir en Rusia, el rendimiento no había sido el que todos esperábamos", afirmó sobre el silencio tras el Mundial.

Bien Mascherano. Un tipo super razonable.

"Era difícil que nos fuera bien en Rusia, pero no imposible. Siempre tenés la esperanza de más allá de no estar en un buen momento, de avanzar. Es en el único deporte colectivo que esto se puede dar."https://t.co/aSuzK26tIo — Ernesto Semán (@ErnestoSeman) February 26, 2019

También habló de las finales perdidas y cómo repercute en él. "A mi me cargan y yo me río, cuento con el récord de jugar cinco finales con la Selección y las perdí todas. Eso significa que no tenía que ser, es así de simple sin darle vueltas. En las últimas tres finales fuimos más que el rival y no pudimos ganar, qué va a hacer. Llegará un momento que esa que no entro va a entrar. Ojala lo sigan intentando y yo los aliento a que sigan", disparó.

"¿VOLVER A RIVER? NO SÉ QUE PUEDE PASAR, TENGO UN AÑO MÁS DE CONTRATO EN CHINA"#90MinutosFOX | Javier Mascherano se refirió a una posible vuelta para vestir la camiseta de La Banda.



¡Descarga la APP! https://t.co/sdwkOFsaQe pic.twitter.com/YAnAPrcaQj — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 26, 2019

Por último, se refirió a un posible regreso a River. "Hoy en día me siento con ganas de seguir jugando pero no sé dónde. No quiero ser preso de mi palabra. River hoy es un club modelo y está en condiciones de contar con jugadores muy importantes y yo no sé si soy el caso", concluyó.