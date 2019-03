Alfredo Talavera se defiende de las acusaciones de 'hacerle la cama' a Cristante

View this post on Instagram

A toda la afición del Deportivo Toluca , medios de comunicación y público en general . Mediante este comunicado , quiero transmitir mi pensar y sentir derivado de los últimos señalamientos dirigidos hacia la honorable institución , al equipo del cual formo parte , mi familia y mi persona . Generalmente no transmito mis pensamientos y opiniones fuera del fútbol , deporte en el que me desempeño profesionalmente desde hace más de 20 años , pero en este caso considero importante definir mi postura ante las acusaciones evidentemente sembradas con dolo, en contra de mis compañeros , institución y de mi . En casi 10 años que represento al Deportivo Toluca nunca he puesto en duda mi compromiso , en cada entrenamiento antes de horarios previstos , exigiéndome a fondo y quedándome horas extras si es necesario , incluso cuando sufrí mi lesión para poder recuperarme lo antes posible y estar defendiendo esta camiseta que tanto me ha dado . Que en recompensa a mi trabajo y compromiso tuve la fortuna de pertenecer por más de 8 años a la selección nacional mexicana , y ser parte de 2 mundiales , donde de igual forma siempre me presente comprometido y entregado a las decisiones de los entrenadores . Lo que también es una realidad es que somos seres humanos y cometemos errores y siempre lo asumo con profesionalismo . Y si, el equipo ha pasado por alguna etapa negativa en los últimos meses , es un hecho , pero también hemos tenido muchas positivas y siempre el equipo ha dado la cara . Señalar a personas , en este caso a mis compañeros y a mí, sin argumento y con la única intención de ofender , no nos ayuda en nada , por el contrario . Es lamentable presenciar el mal uso que se le pueden dar a las redes sociales , hagamos de nuestro entorno un lugar mejor para nosotros y nuestros hijos , eduquemos con el ejemplo . Por último , quiero agradecer el apoyo y confianza incondicional de la afición que está en las buenas y malas , de la gran institución del Deportivo Toluca y de Don Valentín Diez . !señores , yo soy del rojo! Arriba el toluca #ElcieloyaNOesellimite #SoyPorqueSomos 👿