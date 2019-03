​ENFURECIDO | Las polémicas declaraciones de Poncho Sosa contra Chivas

Este miércoles Chivas eliminó al Atlético San Luis en los Octavos de Final de la Copa MX al remontar 2-1 en el Estadio Akrón de manera polémica, pues una tarjeta roja para el juvenil Orlando Sánchez fue dudosa para el técnico y algunos comentaristas, lo cual dejó con diez hombres a los potosinos cuando todavía iban ganando y después vinieron un penal bien marcado y la voltereta.





Después de quedar fuera del torneo copero, Alfonso Sosa no se guardó nada y declaró que el arbitraje de Óscar Mejía favoreció en todo momento al Guadalajara pues convenía más el Clásico Nacional en los Cuartos de Final que ver al San Luis ante el América.





“Se acomodaron las cosas y entendemos por qué, no convenía que el San Luis estuviera en la siguiente fase y todo siguió así, imagínate un Clásico. Al final, cuando te ganan bien, te la tragas y te vas, pero no así, esta no es la forma”, comentó.





Durante el duelo, el exjugador de Leones Negros también fue echado por el nazareno, y casi al final el argentino Marcos Astina también se ganó el cartón rojo, además de un elemento de la banca que se hizo de palabras con Dieter Villalpando, por lo cual aseguró que las instituciones y los colores pesan al final.





“Lo que pasa es que estaban reclamando todo, entonces de ahí se marcan los colores, la categoría y la jerarquía, todo para Chivas y para San Luis nada, al igual que en las divididas y en todas las pelotas”, manifestó.





La actitud de Poncho tampoco fue la correcta ya que al ser expulsado se quedó a ver el penal y después aplaudió por más de un minuto al juez, así que no hizo presencia en la conferencia de prensa, solamente en la zona mixta.

No obstante, más adelante el exentrenador de Necaxa recalcó que nunca especificó que se tratara de un amaño, sino que hay preferencia por los clubes importantes y nada más, lo cual se vio a través de la roja que recibió uno de sus jugadores, la cual calificó de exagerada desde su punto de vista.





“Hay cosas que son obvias, no nos podemos engañar tampoco. Hay equipos que la jerarquía que tienen pesa más sobre otros equipos. Me siento perjudicado, ¿por qué una jugada similar se hubiera marcado a favor nuestro? Yo no digo que haya amaño”, dijo el actual monarca de la Liga de Plata a Radio Centro Deportes.

“Si un partido once contra once es complicado, imagínate once contra diez, pero mi intención no es decir que hay amaño. Desde mi punto de vista, no era tarjeta roja, se exageró, ha habido jugadas peores donde no se ha expulsado”, añadió.





Ya con la Copa MX perdida, los Gladiadores se enfocarán totalmente en el Ascenso MX, donde son líderes gracias a sus 17 unidades, producto de cinco ganados y dos empates, sin conocer todavía la derrota, buscando el bicampeonato para así obtener el pase directo a la Liga MX ya que es uno de los clubes certificados para ascender a Primera División.





