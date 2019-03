Solari: "¿Mourinho? El Madrid siempre ha tenido más candidatos que Julia Roberts, no me preocupa"

Santiago Solari y Luka Modric comparecen en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de octavos de final de la Champions ante el Ajax que se disputará este martes en el Santiago Bernabéu a las 21:00.





El primero en atender a los medios de comunicación fue el centrocampista croata.





Importancia del partido ante el Ajax: "Para nosotros un partido de Champions siempre es muy importante. Es clave para esta temporada. No va a ser fácil, porque es un equipo joven y muy ambicioso, pero estamos preparados. Significaría mucho para nosotros el poder clasificarnos"





Estado del equipo tras perder los dos Clásicos: "El equipo está triste por perder dos partidos contra nuestro mayor rival. Estamos tocados, pero lo importante es que el partido de mañana viene muy pronto y nos tenemos que centrar en ello"

Bale: "Está bien, yo lo veo bien. Cada jugador entra en una fase de su carrera en la que no se siente mejor, me pasó a mi en el pasado y tiene que seguir. Yo lo veo feliz y con ganas para seguir. No podemos olvidar lo que ha hecho porque parece que se olvida todo muy fácil"





Posible vuelta de Mourinho: "Nosotros no hacemos caso a los rumores, estamos concentrados en mejorar. En el Real Madrid siempre se habla de estas cosas y no se puede evitar. Al Madrid siempre se le da por muerto y siempre vuelve como con en 2015 cuando no ganamos y todos sabéis lo que paso después"





Charla del vestuario: "Eso no te lo puedo decir. Hemos hablado y cuando hay algo que no va bien tenemos que afrontarlo como una familia. Después de hablar hemos entrenado bien. Lo que nos ha afectado esta temporada es la falta de continuidad y de gol. Es así pero estamos trabajando para mejorar porque queda mucho hasta final de temporada"





Juego del Ajax: "Ellos no van a cambiar mucho de ideas. Les hemos visto y juegan siempre igual, no creo que cambie mucho en su estilo. Ellos no tienen nada que perder y mucho que ganar por eso este partido es peligroso. El equipo es joven, ambiciosos y nos esperan 90 minutos muy complicados"

Mejor Modric: "En mi caso no empecé bien la temporada. Me costaba entrar y volver al ritmo del partido. Pero desde el Mundialito me encuentro mucho mejor y estoy jugando en un buen nivel. Estoy trabajando para estar mejor y ayudar al equipo en todos los aspectos que pueda"





Sombra de la marcha de Cristiano: "La ausencia de Cristiano es muy importante. Encontrar un sustituto para él es casi imposible. El club intentó cuando se fue que otros jugadores cubrieran su función y que se dividieran los goles entre los jugadores de arriba y eso no es fácil porque Cristiano metía 50 goles y nadie marca 50 goles. Puede ser que algunos tenían que haber dado un paso adelante, que no voy a nombrar, pero que podrían haber metido 15 o 20 goles ya. El club puso fe en varios jugadores como Bale, Asensio o Karim y ha traído a Mariano o a Vinicius que lo está haciendo muy bien para la edad que tiene, pero algunas veces las cosas no salen como queremos. Pero el planteamiento me pareció acertado"





Jugador del Ajax con mayor influencia en la ida: No quiero destacar ninguno, tienen mucho talento en el equipo y mostraron en el primer partido que son jugadores talentosos y ambiciosos con muchas ganas. Nos pusieron muchos problemas en el primer partido. Son jugadores con un futuro muy bueno"





Vinicius: "Vinicius nos ha dado velocidad, rapidez, algo diferente. Todavía es muy joven pero ha demostrado que tiene talento y muchas ganas. Lo que está haciendo es bueno para el equipo y tiene que seguir. Estamos ahí para ayudarle y que en el futuro sea un jugador muy importante para el Real Madrid"

A continuación fue el turno del técnico argentino.





Partido ante el Ajax: "El equipo tiene muchas ganas y eso me gusta. Vamos a ganar, como siempre que salimos al campo. Es la Champions"

Palabras de Modric sobre la ausencia de Cristiano: "No sé lo que ha dicho Modric, pero lo que ha hecho Cristiano es historia y está en las vitrinas. Así que simplemente respeto como profesional y lo que ha hecho aquí. "





Posible vuelta de Mourinho: "El Real Madrid siempre ha tenido más candidatos que Julia Roberts. Es normal, no me preocupa"

Estado anímico del equipo tras los dos Clásicos: "El equipo es muy fuerte. Estos jugadores tienen mucha experiencia y están tranquilo con su conciencia de que lo dieron todo. Hicieron un buen trabajo y cuando no ganamos no estamos felices. Pero ahora tenemos que afrontar de seguido estos partidos"





Sanción a Ramos: "Me da pena que no esté en el partido de mañana. Es un líder pero de todas maneras tenemos jugadores con sobrada experiencia para suplirlo. Respecto a la resolución no me voy a pronunciar"

¿Se puede ganar la Champions tras los batacazos en Copa y Liga: "La Liga tenemos que seguir compitiéndola y ahora nos toca la Champions"

Estado de forma de Vinicius: "Me parece que es una buena noticia que un jugador recién llegado haga esas actuaciones que ha hecho"





Suplencias de Marcelo: "Cada partido es una nueva oportunidad para él y para todos los jugadores"





Descanso del Ajax el pasado fin de semana: "En la federación holandesa tuvieron la amabilidad para dar descanso al equipo y dejarle sin jugar jornada de Liga. Mientras que a nosotros no ha sido así pero estos jugadores están acostumbrados a ello porque es así y ya ha pasado en años anteriores"

