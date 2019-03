Palo de Modric a los delanteros del Real Madrid: "Algunos tenían que dar un paso adelante..."

Ha sido una semana convulsa en el Real Madrid. Los blancos han perdido dos veces seguidas contra el FC Barcelona. En solo una semana han visto cómo eran eliminados de la Copa del Rey y cómo se alejaba La Liga. Mañana tienen otro encuentro vital. Reciben al Ajax en el Santiago Bernabéu para disputar la vuelta de la Champions League. En Ámsterdam ganaron por 1 gol a 2. Con la eliminatoria favorable, una derrota y eliminación significaría una hecatombe histórica para el conjunto blanco. Sería un adiós demasiado prematuro. En la rueda de prensa previa al encuentro ha hablado Luka Modric, actual Balón de Oro, y ha mandado un mensaje a todos sus compañeros.

En estos días, mucho hablan de la falta de gol y lo que el Real Madrid echa de menos a Cristiano Ronaldo. Modric no es escondió y fue claro. Reconoció que “Cristiano es un jugador que faltaría a todos los equipos, buscarle un recambio es casi imposible. Lo que él ha hecho para nosotros y para este club… claro que nos falta Cristiano, pero el club lo que intentaba cuando se fue era que otros jugadores cubran su función, lo que ha hecho, que se divida entre los jugadores de arriba. Eso no es fácil. Cristiano ha marcado 50 goles y no puedes encontrar a alguien que marque tanto”.

Luka Modric habla claro

Llegado a este punto fue cuando el croata mandó un mensaje a sus compañeros de equipo. “Algunos tenían que dar un paso adelante y, no meter cincuenta pero por lo menos lo que nos falta. Dos, tres jugadores que meten 20,15 o 10 goles, eso no lo tenemos y es nuestro mayor problema. Por ejemplo, el partido de Copa contra el FC Barcelona, tuvimos muchas ocasiones y no las aprovechamos. Cristiano no está, no podemos quejarnos ahora de quién lo va a sustituir. El club lo que ha intentado es poner fe en otros jugadores como Gareth, Asensio, Karim Benzema; ha traído a Mariano; está Vinicius, que lo está haciendo muy bien para su edad… Pero no siempre las cosas no salen como queremos. La única manera es trabajar y estar juntos”, declaró.