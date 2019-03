Con Umtiti, Todibo y Lenglet, ¿es De Ligt una prioridad?

A estas alturas, el FC Barcelona tiene hasta seis centrales en la plantilla. El equipo ha pasado de estar cojo en la posición a tener sobrepoblado el puesto. La teórica pareja titular es la compuesta por Piqué y Umtiti y a ellos se ha unido con regularidad Lenglet esta temporada con Umtiti tanto tiempo de baja.

Ante tal panorama, ¿es necesario traer a De Ligt el próximo verano? El hecho de que el Barça tenga seis centrales ahora mismo no es sinónimo de que la posición esté bien cubierta, no al menos desde el punto de vista de la secretaría técnica.





En realidad, el Barça solo cuenta a día de hoy con dos centrales de plenas garantías: Piqué y Lenglet. El resto, por distintos motivos, no pueden ser tomados como jugadores con los que apuntalar la posición, de ahí que sí que sería conveniente traer a De Ligt al equipo.





Umtiti es caso distinto, pues en cuanto esté al 100%, lo lógico es que vuelva a la titularidad, pero este año su físico, y su empecinamiento en no operarse, han dado buena cuenta de que no es totalmente fiable para una temporada completa. En su hueco ha respondido bien Lenglet, pero ¿Y el resto de centrales? La respuesta es no. Ya sea por desconfianza (Murillo), por fragilidad física (Vermaelen) o por falta de madurez (Todibo), al Barça le falta una pieza más en el puesto.

No es el caso de De Ligt. Joven, con experiencia en Europa, maduro, líder de su equipo y con un estilo de juego que se adapta perfectamente a las características del Barça. Visto lo visto, no le temblarían las piernas en caso de jugar en el Barça y su única pega es el precio del traspaso, que no será barato precisamente viendo el panorama.

Todibo puede ser una buena apuesta de futuro, pero con 19 años y un solo año en la élite, lo mejor para su formación es que coja experiencia en otro club, que compita al más alto nivel para volver algún día ya formado. No hay que olvidar una cosa, Piqué tiene ya 32 años y no va a rendir siempre a este nivel. El fútbol no para, y hasta que se den las condiciones de uno y otro, no estaría de más que el Barça se cubra las espaldas con una apuesta segura como es De Ligt.