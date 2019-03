"PENDEJO DE M..." | Caniggia reveló una imperdible anécdota con el "Tolo" Gallego

Claudio Paul Cannigia, ex jugador profesional con mucho recorrido en Europa y en la Selección Argentina, comparó al fútbol de ahora con el de su época, remarcando lo complicado que era poder revelarse ante un adversario de mayor jerarquía.

"Nosotros nos hicimos más en la calle y el aprendizaje era más duro", comenzó, e inmediatamente recordó su imperdible anécdota con el "Tolo" Gallego y la comparó con la de Diego Maradona y Roberto Perfumo.

"Me hicieron sentir el rigor unos nenes. Me cagaban a patadas y había que levantarse mudo. Eso que cuenta el Diego de que lo bajó Perfumo y lo levantó de los pelos para decirle: "¿No es cierto que no tenés nada, nene?". En mi caso, con el "Tolo", en River. Lo pasé por un costado y, cuando pasé, me pegó en los abdominales. "Pendejo de m…, es la última que me hacés", me dijo. Yo, calladito. Eso me enseñó", reconoció.





"Pegarle al "Tolo" no iba. Mis armas eran la velocidad y la inteligencia. Así lo iba a superar. Lo iba a gambetear de manera que ni con una patada me alcanzaría. Así crecíamos. Sabés cómo pegaba Ruggeri en la Selección. Pero nunca me quejé. Jamás. Decía: "Si gano toda esta plata por jugar y es lo que quiero", admitió. ¿Coincidís con el Cani?