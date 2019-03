Valverde: "Con el tiempo, quizás habrá una mujer aquí sentada"

Rueda de prensa de Ernesto Valverde previa al enfrentamiento del FC Barcelona contra el Rayo Vallecano en Liga. Ha hablado del rival, de la vuelta de Messi con Argentina, del machismo en el fútbol, de las rotaciones y de otros temas.





El partido contra el Rayo: Tiene la dificultad de ser un equipo en Primera. Ganar a cualquiera es difícil, sacar 3 puntos en La Liga cuesta. Según se aproxima el final de temporada es más difícil, hay menos jornadas y los equipos tienen presión por cumplir los objetivos. Es verdad que el Rayo tiene una situación difícil, pero en estos tramos los equipos de abajo sacan puntos y dan sorpresas. Para nosotros es importante para hacer valer lo de la semana pasada. Nos viene bien de cara a la Champions el ir con una victoria.

La temporada de Piqué: Está haciendo una gran campaña. De momento esta a un nivel altísimo y tenemos una semana en la que hemos descansado. Se que juega mucho pero tampoco va ya con la selección, ha descansado en Copa. Ya veré mañana la alineación, pero responde a gran nivel y no pienso que vaya a hacer lo contrario.

Rotaciones contra el Rayo: Es posible que haya cambios, ya se vera mañana. Pero venimos de una semana limpia y tenemos 4 días de margen. Quizás con algún jugador tendremos algún tipo de cuidado.

El machismo en el fútbol: En el futbol se están dando pasos importantes, es imparable que la mujer tenga más presencia. El futbol femenino progresad de forma clara y evidente. Solo hay que ver algunos partidos. Al mismo tiempo, en el futbol masculino es cada vez mas normal ver ‘arbitras’ y con el tiempo irá avanzando a más, quizás habrá una mujer aquí sentada.

La vuelta de Messi con Argentina: Es una cuestión que le concierne al seleccionador argentino y a Messi. Se escapa de mi ámbito. Que leo iba a volver lo sabíamos todos, tarde o temprano, es lo normal. Lo vemos con naturalidad y no me preocupa. Messi está mas ligero en cuanto a carga este año y no me preocupa que vaya con Argentina.

La crisis del Real Madrid: La veo desde la distancia. Con respeto, el futbol es como es y en una semana a un equipo le cambia todo. No tengo nada que decir, cuando hay equipos que caen en Champions cuando van con marcadores favorables como el Madrid o el PSG, sabemos que la Champions es difícil y tenemos que estar atentos nosotros también.

¿Qué pasa con Prince Boateng?: Tengo que hacer una lista y he metido a 5 delanteros y alguien se tiene que quedar fuera. Es verdad que le toca a él y tiene que trabajar para darle la vuelta. Si no fuera él sería otro.

Es el Atlético el rival por la Liga: No descarto a ningún equipo. Es verdad que están mas cerca ahora, nuestra intención es mantener la distancia, lo que implica que ganamos los partidos. Lo tenemos claro, ganar nuestros partidos y sacar los tres puntos. Todavía está lejos el partido contra el Atlético.

Como esta Umtiti: Cada vez mas confiado. Lleva tiempo sin jugar continuamente, pero va entrando poco a poco. Con ganas de que recupere su mejor nivel. No nos vamos a engañar, lleva tiempo parado.

El Barça sin Rakitic: No pienso en eso, ni sobre Rakitic ni sobre otro jugador. Esta con nosotros y nada me hace pensar que no vaya a seguir.

Dar descanso por la Champions: Lo que está claro es que no vamos a suspender el partido contra el Rayo por la Champions. Hay que jugarlo y los tres puntos son importantes. Si pierdes un partido, piensas que cualquier cosa que no hubieses hecho te una manera te habría ayudado, pero las situaciones son diferentes con el año pasado.

Posible reacción del Madrid: No los descarto por respeto y por matemáticas. Quedan 36 puntos por jugar, les sacamos 12 pero que piensen los demás me da igual. El Atlético está a siete puntos y más cerca, no se puede descartar a nadie.

Relajación por ganar en el Bernabéu: Es el primer paso para no ganar. Hay ciertos partidos que se llevan los focos y hay otros con menos focos que te pueden dar un título o quitártelo.

¿Qué le pasa al Rayo?: No lo sé, no empezaron bien en cuanto a resultados, pero jugaban bien. Cambiaron de sistema y salieron del descenso. Trato de jugar más protegido y se ha metido en esa situación. Pero la distancia entre los de abajo no es tan grande. Se la juegan en cada partido.

Hacer algo histórico esta temporada: La gente se tiene que ilusionar, con nosotros, el juego y el resultado. Pero hay que ser cauto. De los 4 partidos de Champions, han pasado 3 equipos que fueron segundos en la fase de grupo. Ahora vienen los otros cuatros partidos y tenemos que centrarnos en lo nuestro para que no pase lo que les ha pasado a los otros.

Como motivar a Vidal: Está claro que Arturo es seguro en su actitud hacia los partidos, sale y te lo da todo. En eso es una garantía y no es una sorpresa. Es verdad que cuando salió aun había tiempo y había que aguantar el tipo, el partido no estaba resuelto y estuvo bien. No es sorpresa, si lo hace del principio jugará con la misma intensidad.

Qué piensa de Zidane o Mourinho: Son grandes entrenadores, no tengo dudas, ya lo han demostrado.