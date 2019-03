Zidane: "Estoy contento de volver. Contento por trabajar con este club y esta plantilla"

Esta noche Florentino Pérez presentó en conferencia de prensa el regreso de Zinedine Zidane a la dirección técnica del Real Madrid.

Aquí lo mejor de las palabras de 'Zizou' en la rueda de prensa:

Denis Doyle/GettyImages

Sombre que siente al regresar: "Estoy contento de volver, tampoco me he ido muy lejos, porque vivo aquí. Contento por trabjar con este club y esta plantilla, sobre todo".





Sobre qué es diferente ahora de cuando se fue: "Me fui del club porque lo necesitaba para mí, en ese momento el club no, pero la plantilla lo necesitaba después de haberlo ganado todo. Este club es lo que tiene y había que cambiar. Vuelvo porque me llamó el presidente y como quiero al presidente y al club estoy aquí. Después de ocho meses tengo ganas de volver a entrenar. Tomé esa decisión por el bien de todos, había que hacer un cambio".





Sobre la responsabilidad que tiene: "Es grande, sabemos que aquí cuando miro aquí todos los jugadores la gente que está aquí quiere mucho a este club y soy uno más, me gusta el fútbol, jugué con este escudo y camiseta, gané muchas cosas, pero soy uno más. Ahora lo que quiero hacer, no me olvido de lo que ganamos, pero no me olvido de las cosas malas que he hecho, o que hicimos todos juntos el año pasado. Perdimos la Liga enseguida, la Copa, ganamos la Champions, vale, pero yo sé dónde estoy. La vida es así, hay cosas buenas y malas. Mi ambición y lo que tengo dentro para este club no me lo quita nadie, voy a meter todo lo que tengo dentro para volver a hacer que el equipo vaya mejor".

Sobre las dudas que tuvo: "Cuando escucho todo lo que se dice, yo no quiero y no salgo por hablar, nueve meses que me he ido no he hecho ninguna entrevista. El presidente cuando me llamó, no puedo decir no al presidente, después de lo que ha pasado, él lo sabe, lo que nos pasa a los jugadores, entrenadores, lo de dentro cuando has ganado mucho un bajón lo puedes tener, y este año nos ha pasado esto. Estaba dentro viendo a mis jugadores, no estoy contento de cómo las cosas iban. Ellos los primeros. Yo estaba de entrenador y pasó lo mismo. Ver lo que nos falta y lo que podemos hacer para los años que viene".

Sobre Cristiano Ronaldo: "No es el tema, el tema es que ahora hay 11 partidos y vamos a pensar en eso. Tú sabes lo que es Cristiano, es historia de este club, nadie lo va a cambiar, ha sido lo mejor, uno de los mejores, no es el tema ahora".

Sobre si ha descansado: "Sí, nueve meses aquí en Madrid, viviendo aquí, haciendo mis cosas, recargando baterías, y ahora estoy listo para otra vez vivir la experiencia de entrenar al Madrid, que me den la oportunidad de estar otra vez con este club, que quiero mucho".

Sobre su cuerpo técnico: "El mismo equipo".

Sobre los cambios que haría: "Lo que quiero es estar con ellos, vi toda la temporada, también en el estadio, los jugadores son los primeros que saben que es un año difícil, pero no se puede siempre hacer las cosas bien, siempre ganar. Cuando estás arriba, hay que saber que hay cosas malas y es lo que le está pasando al equipo, cosas un poco pero. Desde fuera ha sido difícil".

Sobre Isco, Marcelo, Bale: "No es ningún marrón, vuelvo y los jugadores que están aquí han ganado mucho. No me voy a meter en lo que pasó entre uno y otro, lo que quiero es volver con ellos, trabajar y hacer las cosas bien este sábado".

Sobre posibles altas y bajas: "No pienso en fichajes, sino en que estoy muy contento por estar de vuelta y solo pienso en los 11 partidos que nos quedan, ya tendremos tiempo para verlo con las personas indicadas, preparemos la temporada que viene".