Simeone: "Si la afición tiene que enfadarse con alguien es conmigo"

Diego Simeone ha comparecido este mediodía en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará el sábado al Atlético de Madrid frente al Athletic en San Mamés. Los colchoneros llegan a la cita después del varapalo de la eliminación de la Champions con el objetivo de conseguir un buen resultado que les permita levantarse cuanto antes y seguir con la aspiración del segundo puesto en la Liga. Esto fue todo lo que dijo el 'Cholo' en la comparecencia:

Críticas tras la eliminación de la Champions: "Hay que aceptar las críticas, porque muchas pueden tener razón. Como el crecimiento ha sido muy grande, las aspiraciones siempre son mayores y al crecer la ilusión, cuando las cosas no salen para el lado que uno quiere en esta competición, está claro que las críticas tienen que aparecer y nosotros tenemos que sostenerlas desde el lugar que nos toca no variando el objetivo que tenemos como camino".

Está cuestionado: "Me siento cuestionado en todos los partidos, si sale bien, si sale mal... Es diario. No soy de los que piensan que no tengo nada que demostrar. En el fútbol hay que hacerlo todos los días. Este último momento lo ejemplifica perfectamente".





Momentos duros: "Estuve jodido y amargado, con un duelo de horas. Y ahora a trabajar. Nunca nadie me regaló nada. No cambio con críticas ni elogios. El fútbol es muy dinámico y tiene resultados improvisados. Ya estamos pensando en Bilbao, donde hay un partido duro, difícil y hasta similar a la Juventus, aunque no en cuanto a los futbolistas".





Qué hay que mejorar: "Es difícil no contarles todas las situaciones hacia dentro. No he sido de elegir a ponerme explicar qué necesitamos por mejorar. Intentamos hacer un partido que no salió, el rival estuvo mejor, fue más fuerte en ciertos espacios del campo que nos hizo daños. No pudimos engancharnos en ningún momento del partido. Después del partido que hicimos en casa, ante el mismo rival, pues generó mucho dolor".

Discusión entre Savic y el 'profe' Ortega: "De nosotros para dentro no hay duda de que sigue el mismo camino. Opinar de opiniones, no comento nada. Las cosas se resuelven dentro, si hay que resolverla, es como la familia. Desde la derrota es normal que se busquen estas cosas, intentar desestabilizar. Después de la final de la Europa League hubo tres jugadores enojados conmigo y no se enteraron, pero claro se ganó".





Ortega: "Esto es un mundo, las redes sociales, mi tía, mi abuela…. Es el teléfono . El Profe Ortega es el mejor de todos. Tiene errores como todos, y hay que cambiar cosas, hacer autocrítica, pero es el mejor Profe de todos".





Lucha por la Liga: "Venimos de un golpe duro y el partido de mañana es importante y difícil. El rival nos pondrá en dificultades. Al Athletic le veo muy bien desde que cambió de entrenador. En las últimas diez fechas se verá lo que ocurre".





Mensaje a la afición: "A la afición sólo agradecerle desde el primer día que llegué como futbolista y hasta ahora. En esta parte las críticas tienen que estar, porque soy el entrenador. Si la gente se tiene que enojar con alguien es conmigo, porque soy el entrenador. Es normal".