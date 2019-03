Maradona, durísimo con la selección: "Traicionaron y le mienten permanentemente a la gente"

Diego Armando Maradona es palabra autorizada cuando se trata de hablar de la selección Argentina y ahora fue muy duro con sus palabras tras la derrota de la Albiceleste contra Venezuela.

Luego del triunfo de Dorados, el Diego habló en conferencia de prensa y no se guardó nada. "Venezuela tiene un equipo formado y en Argentina entraron por la ventana. Traicionaron y le mienten permanentemente a la gente. Así, no van a ganar un partido. Lo lamento", comenzó diciendo Maradona, que aseguró que no vio el partido porque no ve "películas de terror".

Luego continuó y criticó a todos los dirigentes. El único que se salvó fue Menotti "Que este equipo no... no merece la camiseta. La cara la tendrían que poner los dirigentes y armar un semillero y empezar de nuevos. El único que rescato es el flaco Menotti. Me tiraron abajo 15 años de carrera y 15 años de selección".





Por otro lado, volvió a apuntarle al Chiqui Tapia, presidente de la AFA. "Me siento muy argentino, pero me siento con la otra camada de técnicos y jugadores. Yo sé lo que piensan Ruggeri, Giusti, Batista, Pumpido, Caniggia: que este equipo no merece la camiseta. Los que yo te nombre la tienen tatuada. La tenemos tatuada. Para que venga uno que no sé si es profesor de matemáticas o qué será Tapia, pero la verdad que no tiene puta idea", disparó.





Por ultimo, dejó un mensaje contundente. "Lo lamento por la gente de Argentina que les sigue creyendo a estos mentirosos. Lo lamento por los jugadores, que tienen que ir a poner la cara cuando la tendrían que poner los dirigentes y armar un semillero y empezar de nuevo. Pero no regalar el prestigio que nosotros alguna vez le dimos", concluyó.