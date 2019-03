Valverde: "Lo de Piqué fue un programa de humor pero el derbi es muy serio"

Ernesto valverde comparece en la rueda de prensa previa al derbi entre el FC Barcelona y el RCD Espanyol que se disputará el sábado a las 16:15 en el Camp Nou.





Moticación en el derbi: "Es un derbi lo cual es muy motivante para nosotros. Viene ahora la parte decisiva del campeonato, lo que nos propusimos. Esta semana tenemos tres partidos muy importantes y sabemos lo que nos jugamos. Cada posible victoria tiene mucho valor, más que hace unos meses"

Molestias de Messi: "Pensamos que Messi está al cien por cien, pero viene arrastrando las molestias desde hace tiempo. Le estamos cuidando desde Navidad. Lo seguiremos haciendo. Ha vuelto, está mejor tras unos días de descanso, pero es fundamental para afrontar esos partidos"

Rotaciones: "Tendremos que hacer cambios en estos tres partidos, teniendo en cuenta también el calendario que tenemos. Tendremos que ir día a día y viendo la acumulación de minutos. Puedes tener una previsión, pero al final puede haber cambios"

Dembélé: "Está bien, se encuentra confiado, pero no podría dar una fecha exacta. Está en los plazos que nos marcamos. Intentaremos no precipitarnos para que no tenga una recaída"

Estado de Luis Suárez: "Está bien. Con precaución, ha tenido un susto pero está bien"





Entrevista de Piqué en La Resistencia: "No he visto nada de la entrevista pero es un programa de humor, el derbi es serio. Es un jugador que valoramos mucho, da mucho juego pero estamos encantados con él"





Importancia del partido: "Puede ser una semana decisiva. Son nueve puntos sobre 30 y llevamos 10 de ventaja. Depende como sean los resultados puede ser clave. Nuestra intención es no desviarnos y sumar los tres puntos en cada partido"

Coutinho: "Las charlas que tenemos con los jugadores son siempre para intentar ayudarles. Son internas. Es un jugador importante para nosotros y esperamos mucho de él. Quizás ha habido momentos que ha estado un poco más bajo, pero lo ha reconocido"

El partido de mañana: "Esperamos a un Espanyol en el mejor momento de la temporada y especialmente motivado porque es un derbi. Igual que estaremos nosotros. Ahora están en una zona alejados del peligro y ahora lucharan por intentar entrar en Europa"

Estado anímico de Messi: "Está tranquilo. En el fútbol todos estamos sometidos a altibajos a veces excesivos. El último partido que jugó con nosotros estuvo espectacular. Está bien"





Crédito como entrenador: "Siempre me he considerado respetado aquí. No creo que haya cambiado demasiado. Cuando ganas estás contento y cuando pierdes el entrenador está señalado"





La situación del equipo: "Se me escapa lo que es el entorno. El primero que dice siempre que no hemos ganado nada soy yo. No vamos a negar a la gente que se ilusione porque estamos en tres competiciones y estamos bien. No creo que nadie esté celebrando ningún título"

Fichajes: "Lo prioritario es terminar bien la temporada. Salen muchos nombres, algunos repetidos, pero es lo habitual. No son nuevas para nosotros. Tenemos que estar acostumbradas a que surjan. Tenemos que estar por encima de todas estas cosas. No nos tienen que afectar y no me preocupa"

El Espanyol: "Le gusta tener la pelota pero se maneja bien a la contra. Tiene muchos argumentos de medio campo hacia delante. Con Borja Iglesias han hecho un gran fichaje. Sé cómo se toman los derbis, con un punto de intensidad superior. Lo que queremos que no estén en su mejor nivel".

Rumores de fichajes: "Los jugadores están acostumbrados que esta tipo de cosas aparezcan en los medios. Debemos estar por encima de estas elucubraciones. No es nada nuevo"





¿Qué Espanyol espera?: "No sé si van a cambiar algo o tendrán algo preparado para el partido o no. Tienen su filosofía, su manera de hacer las cosas. La esencia se tiene que ver mañana. Será algo parecido a lo que nos esperamos"

Rubi: "A Rubi le tengo una gran consideración como entrenador"

Messi: "He hablado con Messi, pero de manera natural porque ayer tuvo un pequeño problema, pero vaya que aquí estamos todos interconectados. En función de esto vamos tomando decisiones"

