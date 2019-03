El mensaje de tranquilidad de Leo Messi sobre el final de su carrera: "Lo estiraré todo lo posible"

El crack argentino ha concedido una entrevista para la cadena argentina Radio Club Octubre 94.7 en la que habló sobre la posibilidad de volver a jugar en Argentina y su inevitable retirada.





Leo Messi es un jugador que acostumbra a conceder pocas entrevistas pero en esta ocasión ha pasado por los micrófonos de Radio Club Octubre 94.7. Durante la entrevista le preguntaron por su retirada y si jugará hasta los 40 años como Manu Ginobili y escuchando las palabras del jugador del Barça sus seguidores pueden respirar tranquilos.





"Ya veremos, se va a ir dando solo, llegará el momento y me daré cuenta cuando no de para más, y ojala sea lo más tarde posible. Lo voy a estirar todo lo que pueda. Desde que nací, para mí el fútbol es lo único que siempre supe hacer y que me volvió loco, la pelota. Lo disfruto gracias a Dios hasta el día de hoy, ojalá no me pase nunca (el momento de dejar el fútbol) y lo siga disfrutando, y cuando lo deje voy a seguir jugando con amigos, con mis hijos o por otro lado. Voy a seguir disfrutándolo de otra manera, pero será cuando tenga que ser", manifestó el crack argentino.

Gonzalo Arroyo Moreno/GettyImages

No sabemos si esa retirada será en el FC Barcelona o en otro club, pero Messi volvió a recalcar que le gustaría jugar nuevamente en el Newell's aunque sabe que no es fácil: "Me encantaría poder volver a Newell's pero no es fácil por todo lo que rodea el retorno a Argentina. Por mi familia, los nenes tendrían que volver a empezar y Thiago va siendo más grande y ya toma decisiones por nosotros. Es verdad que no le costaría nada volver porque todavía es chico y se adaptaría enseguida, pero no deja de ser difícil. Obviamente, a mí me encantaría poderme sacar el gustito de poder jugar otra vez en Newells", concluyó el jugador del Barcelona.

