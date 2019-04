Zidane: "No tengo decidido quién se queda y quién se va"

Zinedine Zidane comparece en la rueda de prensa previa al partido de Liga entre el Real Madrid y el Eibar que se disputará el sábado a las 16:15 en el Santiago Bernabéu.





Estado del equipo tras la derrota: "El mensaje es decir que vamos a jugar contra un equipo que viene de una temporada muy buena, y que viene aquí a intentar puntuar. Lo que queremos hacer es seguir con lo que estamos haciendo. Es mentira que jugamos horrible en Mestalla. Hay que mejorar cosas para jugar bien mañana, pero no estamos haciendo todo mal"

¿Le cuesta motivar a los jugadores?: "No estoy en la cabeza de los jugadores. Veo lo que hacen en los entrenamientos. Son jugadores que tienen orgullo y quieren terminar la temporada bien. Al final la derrota siempre significa algo, en el sentido de que el rival ha sido mejor. Pero también hicimos cosas buenas, y hay que pensar en eso. Mañana vamos a hacer un partido bueno"





Mal balance entre goles recibidos y anotados: "El próximo año veremos qué vamos a hacer. Los datos los tienes tú, los tengo yo... Hay que aceptar que este año nos ha costado marcar y ya está. ¿Cambiaremos cosas? Sí"

David Ramos/GettyImages

¿Qué es lo que más te preocupa del equipo en los partidos que quedan?: "No estoy preocupado, la verdad, es lo que hay. Nos faltan ocho partidos y lo tenemos que acabar bien, nada más. Los jugadores piensan lo mismo, que ha sido un año complicado. ¿Me puedes sacar el dato de lo que ha ganado esta gente? No estoy hablando de los tres años que estuve con ellos, hablo de lo que han ganado hace cinco, seis, siete años... Este año ha sido complicado, pero vamos a intentar cambiar eso. La necesidad de este club es volver a ganar y hacer cosas grandes. Quedan ocho partidos y lo vamos a hacer bien. ¿Dificultades? Lo aceptamos. ¿Menos gente en el estadio? Lo aceptamos. Te hablo con convicción, no estoy preocupado. La derrota del miércoles duele, pero es así. No vamos a darle más vueltas, ya pasó. No hicimos grandes partidos contra el Celta y el Huesca"

Críticas de Antic a Modric: "¿Qué te puedo comentar de este tema? La gente puede decir lo que quiera, pero Luka se merece su Balón de Oro. Lo ha ganado con entrega, con juego, con calidad"

¿Qué le gustó del equipo en Mestalla?: "Me gustó el partido, lo que hicimos, la presión, no me gustó perder. Me gustó el nivel de presión arriba, de entrega... Claramente nos faltó gol, pero me ha gustado el equipo. El equipo no está atravesando un momento fácil, pero vi un equipo metido. Nos faltó el resultado"

El Eibar: "Es un equipo que va a venir a jugar bien al fútbol. Está haciendo una buena temporada, y mañana es un escenario bonito para ellos. Esperamos otro partido complicado"

Futuro de Keylor Navas: "No voy a decir nada. Keylor tiene contrato. Veremos a final de temporada. Le quiero mucho como jugador y como persona"

GABRIEL BOUYS/GettyImages

Recuperar a Marcelo: "Veremos. Es un jugador importante por lo que ha hecho aquí. Quiero recuperarle para acabar bien la temporada"

Similitudes con su última temporada de jugador: "Es verdad que nos pasó lo mismo. Yo lo he vivido y puede ocurrir. Este año ya sucedió y hay que aceptarlo. Como entrenador lo que tengo que hacer es decirle a los jugadores que hay que seguir trabajando y estar contentos de ganar un partido, aunque no nos juguemos nada".

¿Tiene decidido quién quiere que se vaya?: "No. Nos queda mes y medio de competición"

Vinicius: "No te puedo decir en cuántos días estará disponible, pero su lesión va muy bien. Ya está en el campo y lo veo mucho mejor de ánimo que cuando se lesionó".

Resignación entre la afición: "Es lo que hay. La gente solo quiere ver a su Madrid ganar, y es normal, porque es un club que tiene que jugar para ganar. Y eso es lo que intentamos a hacer. Es una temporada complicada. Me vais a preguntar lo mismo y voy a decir lo mismo, es lo que me toca decir hoy. Y el próximo año, veremos, porque cosas vamos a hacer, pero no vamos a hablar de eso ahora"

Denis Doyle/GettyImages

Debate de la portería: "No te voy a decir lo que va a pasar. Te puedo decir que va a quedar bien claro a principio de temporada, no te voy a decir quien se va a quedar, quien se va a ir"

Simeone dice que el Atlético ha sido el gran competidor del Barça en los últimos años: "Nosotros siempre estamos ahí. Este año no, pero siempre estamos ahí. No quiero quitar mérito a lo que ha hecho el Atlético, que siempre está arriba y compite bien. Pero el Madrid también compite por todas las competiciones y eso no va a cambiar. Es la historia de este club"

Madrid de fútbol femenino: "Es lo que estamos viendo últimamente, la evolución del fútbol femenino. No solo en España, también en otros países. Creo que hay un fuerte apoyo al fútbol femenino, es muy bueno ver que está creciendo. Con respecto al Real Madrid, no soy yo quien debe decidir si hay sección de fútbol femenino"

Hazard: "No voy a dar mi opinión personal, eso lo hablaremos a final de temporada. Es un jugador que siempre he apreciado, todo el mundo lo sabe. Ha jugado en Francia, le he visto mucho y lo conozco personalmente. Es un jugador fantástico"

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, @90min_es!