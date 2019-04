Valverde: "No vamos a especular con el resultado"

Rueda de prensa del técnico del Barça Ernesto Valverde previa al encuentro de vuelta de cuartos de final de la Champions League. Ha hablado del rival, de lo duro del partido, de Dembélé, de Messi y de otras cosas.

Como espera al United: No se el planteamiento del rival, pero tenemos referencia de lo que hacen en Champions. Tenemos que estar atentos a todo. En cualquier caso, cada equipo será fiel a lo que hace. Entiendo que, basándose en su juego potente, nosotros tenemos que hacer lo nuestro y llevar el partido a nuestro terreno.

Especular con el resultado: No hay duda al respecto, el resultado no es definitivo, vamos a hacer nuestro juego y no vamos a especular con el marcador. Intentaremos que no nos marquen, pero respetaremos nuestro estilo, vamos a ganar el partido, no a pensar en la ventaja, es absurdo.

Dembélé desde inicio: Es una posibilidad, puede ser que empiece o que no. El otro día completo 60 minutos, lo que habíamos pensado y se encontró bien. La idea es que este disponible para el Manchester. El United en los últimos minutos tiene algo especial y será importante lo que terminen. Está en condiciones para participar, no se si para 90 minutos, acaba de salir de una lesión.





Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Sorpresas del rival: Temo de ellos su espíritu, tienen jugadores potentes y rápidos. Si le das espacio corren y son certeros. Les respetamos por lo que son, su historia y lo que hacen. Tenemos que mostrarnos como somos y ser mejores.





Calendario comprimido: Los calendarios son ajustados para todos. Entiendo la queja de Solskjaer, es absurdo que haya equipo con 8 días de margen y otros 6. Bastante comprimido está el calendario… lo normal es que no haya diferencia entre los 8 equipos que estamos en competición. Me parece lógica su queja.

Un Manchester atrevido: Depende del entrenador rival, su planteamiento. Irán a explotar los problemas que nos vean y la situación. Se la jugarán si el resultado no es bueno para ellos. No se si irán al ataque desde el principio, supongo que harán lo que les ha ido bien.

Mensaje a la afición: Ya es de agradecimiento, se que van a venir. Vamos a intentar que estén mas con nosotros, tenemos que conectar con ellos. Mañana es un día importante para todos, hay ilusión en esta competición y estamos a un paso de semifinales y nos la jugamos con la afición.

Duelo de estilos: No hay que darle vueltas, es verdad que si piensas lo que hace el rival en función de lo que tu haces, te lía. Hay que centrarse en que es bueno para nosotros. Somos conscientes del potencial del rival, pero no vamos a convertir el partido en un ida y vuelta, vamos a cerrar los espacios. No se si lo lograremos. Ellos si tienen espacio para correr son fuertes.

Valoración de Ter Stegen: Es un jugador con personalidad. Me sorprendió en ese sentido, su talante. Nos transmite seguridad y a pesar de su juventud, tiene recorrido. Como portero nos sentimos respaldado. Se ha metido en la dinámica del estilo del equipo perfectamente.

Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Como mantiene enchufado a Vidal: No es difícil. Tiene un carácter competitivo y le da igual jugar donde sea, el lo da todo y es una garantía para nosotros. No siempre sale de entrada, pero juega muchos partidos y vuelvo a repetir, se le da demasiada importancia a los titulares y yo me fijo también en los que tienen que acabar los partidos.





Controlar el partido: es fundamental siempre, más como jugamos nosotros. No podemos permitirnos contrataques y tenemos que ser o seguro con la pelota o hacer presiones rápidas. No es una cuestión defensiva, sino ofensiva que nos permite ataque más continuados.

El destino favorece el United: Todos cogemos ejemplos de lo que nos paso en el pasado y nos impulsa de cara al futuro. Pero al final soy partidario que el destino los escribimos nosotros, no es algo que cae del cielo. Nosotros vamos a ir a buscar nuestro destino.

El golpe de Messi en Old Trafford: Esta perfecto del golpe. Es verdad que en el partido estuvo aturdido, pero está perfectamente y sin problemas para mañana.

La rotación ante Huesca: Llegamos bien, cada uno piensa como quiera las alineaciones y partidos. El otro día entendí que teníamos que rotar por lo comprimido del calendario. El resultado con el Atlético nos permitía hacerlo.

Messi no marca en ¼ desde 2013: Está más cerca de marcar. Cuando se habla de estadística, esta esta bien para analizar, pero no te habla del futuro y lo que pasara. Es un aliciente más para todos.

Temor a caer en cuartos: No, no hay temor, lo que hay es ilusión. Estamos aquí, dispuestos a intentar pasar, reconociendo al rival. Somos buenos, ellos también, y tenemos un gran premio que es pasar a semifinales.

¿Exceso de confianza?: Creo que las experiencias pasadas sirven y creo que somos conscientes de que el partido de mañana es duro. En el partido puede pasar cualquier cosa.