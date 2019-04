Valverde: "Veremos una alineación que saldrá a ganar, os lo aseguro"

El FC Barcelona recibe este sábado a la Real Sociedad en el Camp Nou con el único objetivo de dejar aún más sentenciada una Liga que ya tiene color azulgrana. Los culés llegan con la moral por las nubes tras regresar a las semifinales de la Champions League después de cuatro años y ante los donostiarras comienzan una serie de tres partidos ligueros en siete días. Una exigente semana que dará paso al partido de ida ante el Liverpool, una cita que está marcada en rojo en el calendario blaugrana.

Ernesto Valverde, como cada semana en el día previo al duelo liguero, compareció en rueda de prensa ante los medios de comunicación para tratar la actualidad del equipo. El rival de mañana sábado fue el primer protagonista y el extremeño comentó: "Llega la Real, un equipo con muchos argumentos y buenos jugadores como Wilian José, Oyarzabal, Juanmi... Ahora mismo lo que nos impulsa es la necesidad que tenemos de ganar porque es una semana de nueve puntos y son los que nos hacen falta para ser campeones. Ganar mañana significa mucho, sé que venimos de un partido de Champions espectacular, pero si queremos ser campeones lo de mañana es muy importante. Tenemos que aprovechar el impulso del acceso a semifinales".





Aitor Alcalde/GettyImages





El entrenador culé no quiere restarle ni un ápice de importancia al duelo ante los 'txuriurdines' y reconoce que "veremos una alineación que saldrá a ganar, os lo aseguro. Ganar de verdad". Y también asume que el Liverpool "es un rival potentísimo, con una gran delantera, ya llegaron a la final de la Champions el año pasado, ahora están en semis y peleando también por la Premier League". "Será un cruce muy atractivo para ellos, también para nosotros y para el público en general. Será muy difícil porque está la final en el horizonte. Dicho esto, queda mucho para el Liverpool, diez días, y ahora nos vienen partidos muy importantes de Liga", añadió Valverde para zanjar el tema.





Después de hablar de su rival este fin de semana y su contrincante en las aspiraciones por llegar a la final de la Champions League, llegó el momento de los nombres propios del equipo. Coutinho y su gesto fueron los primeros en salir a escena: "Es verdad que hizo un gesto pero no me pareció nada especial ni una falta de respeto para nadie. Le damos mucho bombo a cosas un poco anecdóticas. Es cierto que igual ha sufrido críticas porque este es un club exigente, pero me quedo con que hizo un gran partido y un gran gol".





LLUIS GENE/GettyImages





El siguiente fue Samuel Umtiti: "Vamos a ver cómo está hoy, el otro día no participó del entrenamiento pero pensamos que hoy estará bien y podrá entrenar". Valverde se mostró precavido sobre el estado de su defensa y también sobre su posible operación:"Es un jugador que está con nosotros y lo que queremos es que esté lo mejor posible. Ni tú ni yo somos médicos y ya veremos cómo avanza".





El FC Barcelona está a nueve puntos de levantar su primer título, La Liga, y vencer los tres compromisos de esta semana supondría conseguirlo, pero Valverde es paciente: "Tenemos que centrarnos en el partido de mañana porque da pie a eso y a nuestros rivales les obliga a no fallar nunca. Parece que estás llegando ya a la meta y depende de cómo vaya mañana puede ser un partido decisivo para ganar la Liga". Poco después el extremeño añadió: "El Atlético es un gran competidor y lo va a ser hasta el final. Lo que debemos hacer es ganar mañana y ojalá llegue ese momento en que digamos que ganando somos campeones. Pero ese momento aún no ha llegado".





Tras la Liga podrían llegar la Copa y la Champions, el ansiado Triplete que Valverde aún no siente: "Vienen los partidos tan rápido que no te da tiempo a sentir mucho, ni el vértigo. Tenemos la ilusión de continuar, los equipos nos alimentamos de las victorias. Cuando esto empezó en julio soñábamos con estar en esta situación y ahora debemos afrontarla". Por eso mismo, cuando le preguntan si sería una desilusión no conseguirlo, él responde: "Vamos a jugar una final de Copa con el Valencia, que está muy bien. Y ahora estamos en semifinales de Champions y hay que llegar a la final. Ha habido dos veces en la historia del club que se ha ganado el triplete, no se han ganado 57. Si se gana estará muy bien, pero a ver si ganamos mañana".





Matthias Hangst/GettyImages





El siguiente nombre propio, como no podía faltar, fue el de Leo Messi, de quien Valverde admite no saber "cómo valorarlo, me gustaría tener un surtido de palabras para no repetirme". El argentino "está batiendo todos los récords, hace que el público siempre espere algo especial y lo consigue. Sabemos lo que es Leo y lo que significa en el mundo del fútbol". Y sobre su escudero Suárez añade que "la gente le reconoce su relación con el gol y su trabajo".





Finalmente Valverde acepta que para él "sin duda el mejor es Pep, independientemente de que haya sido eliminado". Acierta al decir que "los jugadores se alimentan de sensaciones, como todo el mundo. Cuando aciertan, hacen ocasiones, buenos partidos, eso es exponencial y tiene un punto de confianza que antes no tiene. Y las críticas, esto es el fútbol. Críticas continuas, alabanzas continuas, y hay que afrontarlas. Y con Coutinho es igual, pasa lo mismo". Y concluye: "Ahora no es noviembre o febrero, que cuando llega un partido de Champions y los focos con él, al siguiente puedes bajar. Ahora nos jugamos la Liga y todo el mundo lo sabe".