Apareció muerto Julio César Toresani, ex jugador de Boca y River

Julio César Toresani, ex jugador de Boca y River, apareció muerto esta mañana en su vivienda ubicada en el predio de la Liga Santafesina de Fútbol.





[AHORA] Hallaron muerto al exfutbolista Julio César Toresani en Santa Fe. pic.twitter.com/1vN1tIrP1g — ElCanciller.com (@elcancillercom) April 22, 2019

Toresani tenía 51 años y venía sufriendo una crisis depresiva. Tanto es así que la semana pasada había sido ingresado en un hospital de la capital santafesina luego de un intento de suicidio.

Será recordado por siempre a raíz de una pelea que tuvo con Diego Maradona, en la época en la que el "10" jugaba en Boca y el "Huevo" en Colón de Santa Fé. "A mí me echó Maradona. Y lo que diga Maradona cuando escuche esto, no me importa un carajo. Pero quisiera tenerlo de frente para ver si me dice las cosas que me iba a decir, que me iba a agarrar afuera. Está bien, yo me la banco: lo iría a buscar a la casa", bramó Toresani al final del partido luego de haber sido expulsado por participar de un tumulto.





La respuesta del Diez no se hizo esperar. "A Toresani le dije que vivo en Segurola y La Habana 4310 séptimo piso. No tengo ningún problema en que me venga a buscar. Estoy cansado de los del pico, que de acá son todos guapos, pero cuando hay que poner la cara quieren separar. Que le pregunten a Lamolina a ver si tiene cara. A Toresani, lo vuelvo a repetir: Segurola y La Habana 4310 séptimo piso, y vamos a ver si me dura 30 segundos".

El ex jugador vivía una situación personal compleja. Su último trabajo como director técnico fue en el club Rampla Juniors de Uruguay, en febrero de este año.