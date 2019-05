​Ricardo La Volpe: “En México pierdes 3-0 y no pasa nada”

Varios estrategas de distintos países vienen a México para probar su valía, pero hay otros que también forjaron su carrera en el país, tal como el argentino Ricardo La Volpe, actual estratega de los Diablos Rojos del Toluca, que le guarda un gran cariño a la nación que le dio todo pues se siente un azteca más.





Durante la semana, El Bigotón fue invitado al programa FOX Sports Argentina para charlar sobre sobre la Liga MX, el fútbol argentino y cómo veía a las aficiones de las dos naciones, sacando toda su sinceridad.

Rápidamente el campeón del mundo con La Albiceleste mencionó que la gran diferencia entre la Liga MX y la Superliga de Argentina es que en la primera se puede jugar sin tanta presión mientras la segunda un mal resultado lleva a la locura debido al nivel de fanatismo.





“No veo quizás la presión en otros países ni el fanatismo que hay en Argentina. Los jugadores mexicanos jugamos sin presión, digo jugamos porque yo jugué. ¿Qué es sin presión? Pierdes 3-0 y te piden autógrafos y te sacan fotos. 3-0 en Argentina es otra cosa”, respondió ante la cuestión de Sebastián “Pollo” Vignolo.

No obstante, el exestratega de la selección mexicana reconoció que en territorio azteca los estadios son más familiares y se puede disfrutar de un encuentro sin tantas preocupaciones, sabiendo que pueden llevar a sus hijos y que no habrá peleas, no como en su país donde el fanatismo se va a los extremos.





“Reconozco que México es lo que quisiéramos todos. Es como ir al cine, al teatro o a un espectáculo. Pueden estar el de Chivas con su familia y el del América acá y no pasa nada. Nada de insultos o peleas, puedes ir tranquilamente al estadio como yo iba con mi papá cuando tenía seis o siete años a ver a Banfield”, admitió.

Por otro lado, en una entrevista realizada para el programa La Última Palabra de FOX México, el campeón con Atlante reconoció que los jugadores son los que dan para poder emplear un sistema, por ello, no siempre El Tricolor, los Potros de Hierro, las Águilas del América, el Atlas o los choriceros juegan de forma similar, aparte expresó que siempre los periodistas encuentran algo qué criticar, tal como le pasó en Coapa.





“Cuando yo llegué a América y salía (Ignacio) Ambriz, él que no sabe nada de fútbol cree que La Volpe no juega como jugaba el Toluca, la Selección, Atlas o Atlante, yo digo ‘pobrecito’, porque no es La Volpe ni ningún técnico del mundo, una mira a (César Luis) Menotti que dura cuatro años en una selección para salir campeón pero no es él, son los jugadores, los que te dan para un sistema. Llegué al América y me criticaban, no sé qué me criticaron, pero hay un partido de Copa MX, perdí no, viendo las estadísticas no perdí porque fue a penales, perdí un partido en una final en penales, significa que terminé invicto”, argumentó el excancerbero.

Al final le mandó un mensajito a todos los reporteros, al recordarles qué ellos no saben lo qué es presión pues no jugaron al fútbol de manera profesional.





“Algunos de ustedes, como periodistas, ni jugaron en el potrero; entonces, no saben lo que es la presión”, finalizó.

