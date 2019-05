La posible salida de Sergio Ramos puede ser igual de dañina que la de Cristiano

La aciaga temporada del Real Madrid por fin llegó a su final, pero eso no significa que se hayan terminado las malas noticias. El conjunto blanco está obligado a devolverle la ilusión a sus aficionados y puede que antes de que empiecen a llegar los nuevos fichajes se lleven un disgusto de esos que no se olvidan ni por todo el oro del mundo. Los últimos rumores sobre el futuro de Sergio Ramos y su posible salida del club blanco hacen que la pesadilla de los madridistas continúe.





No es la primera vez que se especula con que el capitán pueda dejar el club, pero viendo lo que pasó con Cristiano Ronaldo el año pasado cualquier precaución es poca. La primera temporada tras la marcha del portugués ha sido una de las peores de la historia del Real Madrid y si ahora le sumamos la marcha de Ramos el resultado puede ser aún peor. Con el adiós del portugués se intentó vender a la afición que Bale sería el nuevo líder de este Madrid, que Asensio daría un paso al frente pero lo que ocurrió fue todo lo contrario. ¿Y si Ramos se va cómo explicas su marcha? ¿Cómo vuelves a generar ilusión en una afición desencantada si se va uno de sus referentes? Visto lo ocurrido esta temporada al madridista ya no se le compra con promesas, necesita hechos y lo cierto es que en estos momentos no hay ningún jugador ni en la plantilla ni en el mercado que te pueda ofrecer lo que le da Ramos a este equipo.

Denis Doyle/GettyImages

No hablamos sólo de su desempeño en el terreno de juego, sino de ese carácter indomable que no tienen todos los jugadores y su liderazgo. Si se va Ramos hay pocos jugadores que puedan dar un paso al frente, coger los galones del mejor club del mundo y tirar del carro. Esa es una tarea reservada para unos pocos elegidos y el central es uno de ellos. No hace falta entrar a valorar lo que significa Ramos para sus compañeros, para el club y para la afición, ya lo ha demostrado todos estos años creyendo en milagros que parecían imposibles y sacando la garra cuando el equipo más lo necesitaba.





Ningún jugador está por encima del Real Madrid sien bien es cierto que Ramos es más que necesario y si miramos al futuro y vislumbramos un Madrid sin él no será un equipo mejor que este. Lo que aporta el capitán es algo que no se entrena, o se tiene o no se tiene, y él lo tiene. También lo tenía Cristiano y no se hizo nada para impedir su marcha. El Madrid ha pagado con creces la ausencia de su goleador y el club no puede volver a cometer el error de dejar marchar a otro de sus referentes. Si el adiós de Cristiano dejó tocados al vestuario, al club y a la afición, con la posible salida de Ramos pasaría exactamente lo mismo, el equipo se quedaría huérfano de referentes en apenas un año y las consecuencias pueden ser peores.

JAVIER SORIANO/GettyImages

El mercado no ofrece soluciones y ningún jugador tiene la raza del capitán, eso Ramos lo sabe y tiene la sartén por el mango y por la estabilidad del club el Madrid debería escuchar las pretensiones jugador. El error puede ser imperdonable, y si la revolución que planean Zidane y Florentino pasa por dejar salir al capitán la temporada del Real Madrid puede volver a convertirse de nuevo en una pesadilla.

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, 90min_es, y nuestro canal de Telegram del Real Madrid!