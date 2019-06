Leo Messi reveló el motivo por el que no fichó por River Plate

Desde los inicios de la carrera de Lionel Messi mucho se ha especulado acerca de un supuesto fichaje frustrado a River Plate como juvenil antes de marcharse al FC Barcelona, sin que nunca se dieran demasiados detalles acerca del mismo. En una entrevista en Fox Sports la pulga nos sacó la duda a todos y contó en detalle la verdad de la stiuación.

En diálogo con Fox Sports, en medio de la concentración que tiene con la selección de Argentina para la Copa América Brasil 2019, Messi manifestó que se probó en River Plate y que el club le dio el visto bueno, ofreciendo incluso pagar su tratamiento. Recordemos que los rumores al respecto afirmaban que el club de Nuñez le había dado la negativa, justamente por los elevados costos médicos. Desmentidos.





Messi cuenta la verdad sobre la historia “Newell’s - River Plate” y el tratamiento que debía recibir de niño. pic.twitter.com/OxJfy3FY00 — Ale Silva (@alesilvaper) May 31, 2019

"Fui a River, porque uno de mis compañeros venía a Buenos Aires a probarse. Jugué 20 minutos, hice cuatro goles y me dijeron vuelva con el pase. Me querían pagar el tratamiento, cosa que no hacían en Newell's. Pero cuando fui a buscar el pase me sacaron cagando. Me acuerdo que peleamos y nunca me lo dieron", dijo Messi.

"Newell's no me bancó en ese aspecto, nunca me pagó. Mi vieja renegaba para que nos puedan ayudar pero era complicado", sumó. Los hinchas de River que están leyendo esto deben estar agarrándose la cabeza y sumando a la 'lepra' a la lista de archirivales. ¿Se imaginan si hubiera jugado en River?