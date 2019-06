CASO NEYMAR | Revelan los mensajes que Najila Trindade le envió a su exabogado: "es un drogaticto"

"Borracho, drogado y violento", así es como la modelo califica al futbolista brasileño en los mensajes que se envió con su ya exabogado y que han sido publicados por Record TV.





Brasil está siguiendo con lupa cada detalle del caso de la supuesta violación de Neymar a la modelo Najila Trindade que ahora suma un nuevo capítulo. Desde Record TV han desvelado los mensajes de Whatsapp que la modelo intercambió con el que hasta entonces ha sido su abogado, José Edgard Bueno.





Najila relata cómo sucedieron los acontecimientos en París y le pide consejo: “Un jugador del PSG estaba bebido y fue violento conmigo. ¿Debo hacerme el examen médico hoy? Creía que no volvía a Brasil viva. Iba a denunciarlo en París, pero tuve miedo, allí sola. Está loco. ¡Dios mío!", comienza diciendo ella.

MAURO PIMENTEL/GettyImages

"Si te haces el examen van a preguntar quién lo hizo, y no es el momento. La ley te protege. Si tienes fotos con ellas bastan. Cuando te relajes un poco me mandas el material", respondió el abogado.





Una vez vistas las imágenes, Bueno aseguró que Neymar parece "totalmente drogado y desorientado". Una semana después volvió a ponerse en contacto con la modelo: "Ya estoy conversando con la persona que eventualmente nos podría ayudar en el camino del acuerdo. El informe médico llegó pronto, está excelente. Necesito que me mande ahora aquella foto de cómo quedó bien morado y bien feo. También envía el mensaje del imbécil mandándote la foto. Quiero salir de aquí con una solución encaminada".





"Él me golpeó e incluso me hizo fotos de mi nalga golpeada. Debe ser para jactarse con los amigos. Al día siguiente yo le golpeé porque no me iba a llevar este enfado a casa ni muerta. Él me golpeó y me violó, estaba borracho y drogado, él mismo lo dice en los mensajes. Es un adicto a las drogas, violento, que necesitaría estar preso o internado. No tiene condiciones para estar en la sociedad, es una amenaza para él mismo", manifestó la modelo brasileña.

MAURO PIMENTEL/GettyImages

Horas después de esta conversación, Najila le comenta a Bueno que va a publicar el vídeo porque no quiere que Neymar salga impune sólo por ser él: "Voy a publicar el vídeo. No quiero que Neymar salga limpio y siga feliz jugando y yo sufriendo estrés. No pienso sufrir sola".





Bueno no estuvo conforme con esta acción, por lo que le aconsejó a Najila que se buscase otro abogado: "La justicia tiene su camino pero si usted la quiere hacer con sus manos lo mejor es que se busque un nuevo abogado". "Yo también lo creo", concluyó la modelo que ya tiene nuevo abogado, Danilo Garcia de Andrade.





Además, en uno de los mensajes, Bueno asegura que había recibido amenazas por parte del padre de Neymar: "Estamos siendo amenazados por el padre de NJ".

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, @90min_es!