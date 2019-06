Paul Pogba reveló el motivo de su conversión al Islam

El delantero francés Paúl Pogba, quien está en los planes del Real Madrid para la siguiente temporada, dio una entrevista amplia para LifeTimes, el popular podcast del diario The Times, donde abarcó varios temas acerca de su vida personal, pero dejando de lado lo que será su futuro inmediato, y si jugaría en el cuadro español o continuaría en Manchester United.

Pogba comenzó hablando acerca de su conversión al Islam, asegurando que ha encontrado en esta religión gran parte de la paz que buscaba en el plano espiritual: "Tengo muchos amigos musulmanes. Siempre hablamos. Me estaba cuestionando muchas cosas y empecé a investigar por mi propia cuenta. Recé una vez con mis amigos y sentí algo distinto. Me encontré muy bien. Me hace mejor persona", manifestó.

El atacante además se refirió al racismo, del cual dijo lamentar que suceda, pero que se afronta mejor tratando de demostrar lo mejor de sí mismo en la cancha:

"No me pone rabioso, me pone triste. Porque yo estoy feliz conmigo mismo. Tengo un amigo chino, un agente italiano, un abogado brasileño, una mujer boliviana, y yo soy francés, de Guinea… Mi vida es muchas diferentes culturas. Estoy feliz conmigo mismo. Me encanta jugar al fútbol y me encanta dar sonrisas a la gente", puntualizó.

Finalmente, se refirió a las críticas que recibe acerca de su forma de ser: "Me juzgan de manera distinta. Yo siempre juego de esta manera y, gracias a Dios, he ganado el Mundial jugando así. Mi lenguaje corporal, mis cortes de pelo, todos estas cosas son hablar por hablar. Desde que fui niño he jugado así. No existe ningún problema cuando ganamos. Solo si perdemos o tenemos una mala actuación es un problema".