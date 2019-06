Hazard: "Intentaré ser el mejor jugador del mundo"

Eden Hazard compare en rueda de prensa después de su presentación en el Santiago Bernabéu como nuevo jugador del Real Madrid.





Jugar en el Real Madrid: "He soñado con este momento desde muy pequeño. Siempre he apoyado al Real Madrid y poder jugar aquí y ponerme esta camiseta es todo un honor, tengo muchas ganas de que empiece la temporada"





Sacrificio de su familia: "Es algo bueno para mí y para mi familia, estamos todos emocionados. Es un placer increíble, tengo muchas ganas de que empiece la temporada y creo que todo va a ir muy bien"





Importancia de Zidane en el fichaje: "Todo el mundo sabe que Zidane era mi ídolo desde pequeño y el hecho de que sea el entrenador del Real Madrid es un factor importante, pero no sólo eso, yo ya quería jugar en el Madrid. Me gusta jugar desde la izquierda o en el puesto del 10"





Sueño cumplido: "Mi sueño es disfrutar del juego, del campo, ganar partidos y cuando uno juega en el Real Madrid quiere ganar trofeos, intentar conseguir los máximos posibles para el Real Madrid, crear una historia también con el Real Madrid"

GABRIEL BOUYS/GettyImages

Estrella del equipo: "Cuando juegas para el Madrid no hay una sola estrella, el equipo es la estrella. En el Chelsea ya llevaba siete años jugando, aquí llego como el nuevo del equipo. El capitán del club tira muy bien los penaltis pero si me pide que los tire, que no creo que me lo vaya a pedir porque él los tira muy bien"





¿Ha llegado tarde al Real Madrid?: "No, mi fichaje no ha llegado muy tarde: tengo 28 años. Creo que estoy en mi mejor momento de mi carrera, y el sueño ha estado ahí mucho tiempo. He pensado que era la siguiente etapa en mi carrera y por eso vengo al club más grande del mundo, por eso estoy aquí hoy"





¿Cuántas veces intentó el Real Madrid tu fichaje?: "Todo empezó el año pasado después del Mundial, pero he seguido un año más en el Chelsea y creo que lo he hecho bien. Creo que era el momento perfecto para fichar por el Real Madrid"





Dorsal: "He tenido la suerte de hablar con Modric a través de Kovacic y de broma le he preguntado si me podía dejar el 10 y me ha dicho que no, así que tengo que buscar otro número. Ahora mismo el número no es importante"

GABRIEL BOUYS/GettyImages

¿Pide paciencia a la afición del Madrid?: "El Bernabéu es un público exigente. Hay que ganarlo todo y la gente pide el máximo. Lo más importante es trabajar lo mejor que podamos y eso es lo que quiero hacer, por eso he venido, para demostrar lo mejor de mí mismo. Espero que todos estén contentos por lo que haga en el terreno de juego"





Courtois: "Con Courtois he hablado mucho del Real Madrid y que si tenía una pequeña posibilidad no podía dudar. Es un amigo para mí y estoy contento de que él esté aquí. Espero que podamos ganar muchos títulos juntos"





¿Te vas a convertir en el mejor jugador del mundo?: "Lo voy a intentar, lo primero era venir al mejor equipo del mundo. Estar aquí es un nuevo reto y estoy preparado para ello"





Llamada de Florentino: "Nos vimos una vez en Londres para una gala de trofeos, hablé con Florentino y me dijo que era el momento de que viniera al Real Madrid, estaba muy contento de que me lo dijera el presidente del Real Madrid y ya estoy aquí"





Dos belgas en el Madrid: "Que estemos en el Madrid muestra la calidad del fútbol belga, jugar en el Real Madrid para mí es algo increíble y también para Bélgica"

FRANCK FIFE/GettyImages

50.000 aficionados en el Bernabéu: "Estoy muy contento de que haya venido tanta gente y ver a mis nuevos aficionados. Estoy deseando jugar con esta camiseta para demostrar lo que puedo hacer"





Galáctico: "No soy un galáctico, espero serlo algún día. Soy Eden Hazard y todo lo que he hecho en el pasado no sirve: parto desde cero. No soy un Galáctico, solo un jugador muy bueno"





Balón de Oro: "Lo que puedo decir es que este año el Balón de Oro ya está en Madrid con Luka Modric. No sé si será más fácil, todo depende de cómo juguemos, aunque es cierto que los últimos años todos han ido para el Madrid. Ahora mismo estoy centrado en el aspecto colectivo. Si luego va todo bien, ¿por qué no?"





Responsabilidad de liderar al Real Madrid: "En el Real Madrid hay muchos líderes, no creo que haya solo uno. Creo que todo el mundo es un líder y por eso para mí el grupo es lo más importante. Vengo aquí para intentar mejorarlo con mi experiencia y mi saber hacer o mis regates y goles, pero espero que todos juntos hagamos un buen trabajo. He sido un líder en la selección y en el Chelsea, seguramente aquí será lo mismo. Intentaré hacerlo lo mejor posible"

GABRIEL BOUYS/GettyImages

Relación con Benzema: "He tenido la suerte de jugar contra él cuando estaba en el Lyon. Los nueve años que lleva aquí es algo increíble. Es el mejor delantero del mundo en este momento y me va a hacer mejor jugar y entrenar con él. Espero que haya una buena comunicación"





Mejor nivel en el Madrid: "Siempre se puede mejorar en el fútbol. Uno nunca llega al límite o la parte más alta, siempre hay aspectos a mejorar. Es cierto que estoy en un buen momento, pero creo que puedo mejorar y este club me puede permitir mejorar mi nivel"





Fichajes: "Yo vengo aquí para jugar con los mejores, no para hablar de fichajes. Hay nuevos jugadores que vienen y todos necesitaremos adaptarlos"





Adaptación a LaLiga: "El estilo de la Premier y LaLiga son diferentes pero no creo que haya una mejor que otra. LaLiga me va a permitir evolucionar y mejorar mi juego. Quiero empezar un nuevo ciclo con estos jugadores que han ganado mucho"

