La fuerte crítica de Caruso Lombardi contra Scaloni, Messi y Agüero tras la derrota de Argentina

Era de esperarse que la selección argentina recibiera críticas después de lo que fue su presentación con derrota ante Colombia en la Copa América 2019. Y tampoco constituye una sorpresa que uno de los más fuertes críticos del conjunto nacional sea Ricardo Caruso Lombardi, un abonado a pegarle a los jugadores con camiseta celeste y blanca.

Tras el 2 a 0 en San Salvador de Bahía y en diálogo con No Todo Pasa, de TyC Sports, Caruso disparó contra Lionel Scaloni: "El único DT que se quejó de la cancha fue Scaloni, el resto de los entrenadores ninguno dijo nada. Estamos justificando siempre todo. Dice que Argentina jugó un gran segundo tiempo, fue un tiro de Paredes, que pasó al lado del palo. Eso fue lo mejor del complemento. Y un córner que la cabecea Otamendi. ¿Dónde estuvieron las jugadas hilvanadas de Argentina que fueron jugada de gol?".





"Si tu primer cambio es Guido Pizarro, que no estaba en la lista de 23, entonces hay algo que no me cierra. Hay cosas que no hacen falta ser técnico para darse cuenta. Si querías ir a buscar el partido podrías poner un 9, porque Pizarro por Rodríguez es un cambio igual. De Paul por Di María, lo mismo, la diferencia que De Paul le dio más rapidez al ataque", agregó en relación al entrenador.

RAUL ARBOLEDA/GettyImages

El ex-DT de Tigre, Racing y Newell's, entre otros, cargó contra el capitán argentino: "¿Cómo lo vi a Messi? Mmmm. Qué querés que te diga. El primer tiempo salió caminando. No intervino en el juego, estuvo lejos del arco, no tuvo chances para meter una pelota de gol o mano a mano. No pudo enganchar para adentro como hace él. No es el jugador que estamos acostumbrados a ver en Europa. Ese es el problema, nunca lo podemos ver".





Y también le pegó al Kun: "Agüero no es 9, por mí que Guardiola diga lo que quiera. Si Agüero es 9, que juegue los 90′ minutos todos los partidos de 9. Agüero tiene que jugar con un nueve al lado, que es otra cosa. Y si está Messi, que juegue con Messi y un nueve".

"Es imposible que quieras presionar una salida con Agüero y Messi. Lo hablamos hablamos hace diez años a esto. Presión alta no podemos hacer nunca, son jugadores que están para otra cosa. Si no tenés carrileros que desequilibren mano a mano con los marcadores de punta rivales no vas a tener nunca chances", analizó.