Mora confesó que sufrió un ataque de pánico cuando se enteró que debía retirarse

El uruguayo contó detalles del día en que se enteró por teléfono que no volvería nunca más a las canchas de manera profesional: "Sentí que se me caía algo encima, no podía bajarme del auto".





Fue el momento más duro que tuvo que pasar en su carrera como futbolista. No sólo por la gravedad de la situación, sino porque también se le terminaba su etapa como profesional dentro del deporte que ama en una edad poco frecuente.

La lesión en la cadera (necrosis aséptica en la cabeza del fémur) obligó al uruguayo a colgar los botines a sus 31 años, tras luchar durante una temporada completa con los dolores que no lo dejaban entrenarse de forma normal.

Rodrigo Mora: "El día que me enteré que debía retirarme me puse a llorar y no podía bajarme del auto" https://t.co/hSJ8vxiDw8 | Por Camila Hadad pic.twitter.com/fTwY2gDVom — infobae (@infobae) June 16, 2019

Sin embargo, y pese a que batalló contra el destino durante varios meses, la noticia del nocaut le cayó como un baldazo de agua fría que inmediatamente lo hizo entrar en pánico. Fue por teléfono, tras una llamada de su representante. Y si bien la Pulga tomó la decisión final, lo que le comunicó su representante (Luis Smurra) terminó por aniquilarlo.

"El 4 de enero vuelvo a Buenos Aires, armo mi valija, me visto de River y voy a la concentración a presentarme porque nos íbamos a Punta del Este a hacer la pretemporada", comenzó relatando Mora en diálogo con Infobae, para luego dar detalles del duro desenlace.

Image by Franco Formoso

"Yendo al club, me llama mi representante: "Rodrigo, mirá que no vas a la pretemporada", me dijo. Sentí que se me caía algo encima, un llanto que no podía ni hablar. Llegué al club, al estacionamiento, y no me pude bajar; vino el de seguridad a buscarme, me golpeaba y yo no podía bajar ni siquiera el vidrio", sentenció quien tendrá su partido despedida el sábado 13 de julio en el estadio Monumental de Núñez.





Lo cierto es que tras lo acontecido ese fatídico 4 de enero, pasaron sólo dos días para que Mora anuncie su despedida del fútbol mediante las redes sociales. No fue hasta el 6/1, por la noche, que Rodrigo lo hizo oficial. Sin embargo, la decisión de quien protagonizará la tercera temporada de la serie "El Marginal" ya estaba pensada desde antes.