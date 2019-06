​INAUDITO | Lobos BUAP aún no recibió dinero por parte de Bravos

La semana pasada se pudo conocer que la historia de Lobos BUAP en la Liga MX llegó a su fin, pues ni siquiera podían armar un equipo ante la falta de dinero, así que una vez más el fútbol mexicano hizo de las suyas y la franquicia terminó por ser vendida para darle entrada a los Bravos de Juárez, los cuales vuelven al circuito una vez más tras el descenso de Indios de Juárez hace algunos años.





❌ Adiós al quinto grande ❌



Ante la inminente venta de la franquicia de Lobos BUAP a Ciudad Juárez, 💵 el equipo de la BUAP sobrevivirá en Tercera División, pero desaparecerá equipo femenil y filiales sub-20 y sub-17. ✖ pic.twitter.com/T86GYCCn0o — MedioTiempo (@mediotiempo) June 10, 2019





Obviamente esta noticia hizo enfadar a la fiel afición poblana que tras haber logrado el mérito de ascender deportivamente bajo el mando de Rafael Puente Jr., ahora volverá a la Liga de Plata, aunque la plaza se congelará por un año, además la mayoría de sus elementos eran prestados y ahora hasta su goleador Leonardo Ramos ya fue adquirido por los Panzas Verdes de León.

No obstante, no todo es tan bello como lo pinta el nuevo inquilino de la Primera División, pues la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla está por iniciar una demanda en contra de la Liga MX ya que no dieron el aval para que se concretara la venta del equipo licántropo, con lo cual los chihuahuenses subirían al máximo circuito.





Los Bravos de Juárez festejan su llegada a Primera División con esta imagen 📸🐎 pic.twitter.com/UUeGic716W — ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 11, 2019





A través de la columna “La Barra Brava”, el diario El Universal indica que la universidad no dio el consentimiento de la venta del club y a una semana de anunciarse la venta no han recibido el pago, aparte se informa que el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, pidió formalmente la carta que diera el aval de la venta al rector de la BUAP, Alfonso Esparza, a pesar de que no se había realizado el pago por lo que el documento no fue enviado.

“Sin embargo, en la Liga MX no hay carta de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla dando la anuencia, ni en su cuenta de ésta se han depositado los 90 millones de pesos, requisito para dar el aval. Según cuentan los círculos periodísticos poblanos, como el programa en Línea Deportiva de Pepe Hanan, Enrique Bonilla pidió la carta al rector de la BUAP Alfonso Esparza, a pesar de no llegar el pago, y cuando el primero no se ‘comprometió’ a que el dinero llegaría de inmediato el documento no fue enviado”, se puede leer en la publicación.





#BarraBravaExprés 🔥🔥



¿Y dónde quedó el dinero? La BUAP no ha recibido nada de la venta de Lobos 💸💸https://t.co/VviTbTjoMs — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 17, 2019





Los abogados de La Manada ya trabajan en una serie de demandas que podrían ir hasta el máximo régimen del fútbol azteca, no sólo contra los antiguos dueños del equipo, como Mario Mendívil, que a su favor, tiene, dicen, que Juárez no le ha pagado.

También el rotativo El Sol de Puebla compartió que el dirigente de Lobos les comunicó el martes pasado que se hallaba fuera del país, pero había asegurado que la resolución del pago y el futuro del club a más tardar el viernes pasado quedaría resuelto, sin embargo, no han podido localizarlo, aunque se especula que ganó 9.5 millones de dólares con la venta de la franquicia a FC Juárez, aparte de que se hizo de un club de la Liga de Plata, como parte de la negociación con los fronterizos.

