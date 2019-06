Rodrygo: "Yo siempre preferí el Real Madrid"

Rodrygo Goes comparece en su primera rueda de prensa tras ser presentado como nuevo jugador del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.





¿Qué significa ser presentado en el Santiago Bernabéu?: "Para mí es la realización de un sueño. Como siempre he dicho, es un sueño de todos los niños, tanto de Brasil como de todo el mundo. Es el día más feliz de mi vida"

Rodrygo confirma que su fichaje se concretó ¡¡en apenas 20 minutos!! Lo tenía claro pic.twitter.com/Ybyc5c5euk — MARCA (@marca) June 18, 2019





Vinicius: "Yo hablé con Vinicius desde el momento en el que fiché por el Madrid. En la selección siempre hablamos. Me comentó que siempre voy a estar con los mejores jugadores del mundo. Estoy dispuesto a jugar donde me digan, en el Castilla o en el primer equipo. Estoy a disposición del club"





Zidane: "No he hablado con él, pero es un excelente técnico. Fue un gran jugador y hoy es un excelente técnico. Solo creo lo mejor. Estoy deseando empezar"





Presión de jugar en el Real Madrid: "La presión está en todos los clubes de fútbol. Aquí es mucho mayor. Vinicius me contó su experiencia. Me dijo que llegó más o menos en el mismo momento. Me dijo que hay que tener paciencia. Soy joven tengo un futuro por delante y las cosas van a salir de forma natural"

OSCAR DEL POZO/GettyImages

Cómo se define: "Soy un delantero rápido, me gusta hacer muchos goles, regates. Soy brasileño, muchos brasileños tienen estas características como Robinho, Neymar… Son jugadores con los que me identifico"

¿En qué posición te sientes más cómodo?: "Me gusta jugar por las bandas, no tengo ninguna preferencia. Juego donde me digan"





Olfato goleador: "En la próxima temporada Vinicius hará más goles. Yo también voy a evolucionar. He marcado muchos goles, pero esta es mi primera temporada, soy muy joven y hay que tener paciencia"





Interés del FC Barcelona: "Creo que todas las personas que me conocen desde niño saben que siempre fui aficionado del Madrid y siempre le dije a mi padre que jugaría en el Madrid. No tuve ninguna duda"





¿Se plantea salir cedido?: "No, es algo en lo que no pienso, como he dicho, estoy a disposición del club para jugar en el Castilla si hace falta"





Referentes: "Ronaldo, el Fenómeno, Roberto Carlos también. Son ídolos a los que vi jugar poco, pero son ídolos de los brasileños"

OSCAR DEL POZO/GettyImages

Neymar: "Es un gran jugador, pero está en otro equipo y no puedo hablar sobre él"





Compañero que más ilusión le hace entrenar: "Creo que todos, pero diría que Hazard, Benzema, Vinicius, Casemiro, Marcelo..."





¿Es Rodrygo mejor que Vinicius?: "No, creo que somos dos jóvenes en el mejor club del mundo, de características parecidas y no hay que compararnos. Somos dos buenos jugadores"





Preparación: "Creo que estoy preparado, para llegar aquí hay que estarlo, todo el tiempo que he estado en Santos me he preparado. Debo ser paciente, pero sé que voy a tener muchas alegrías aquí y debo estar preparado"

Comparaciones con Neymar: "Me gustaría ser yo mismo. ¿Neymar? Él es él y solo hay uno. Yo quiero ser el Rodrygo del Real Madrid"





LaLiga: "Es un fútbol rápido, pero no es tan distinto que el de Brasil. Hay un nivel más alto en España. Tengo todo para jugar bien en esta liga".

¿Su fichaje se cerró en 20 minutos?: "Sí, es verdad. Mi padre y mis agentes pueden decirlo también, yo siempre preferí el Madrid. En 20 minutos se concretó y no tuve nunca que preguntar"

