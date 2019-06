Entrevista con Pablo Jerez, el ex Boca que vendió todas sus camisetas por la enfermedad de su hija

Pablo Jerez, multicampeón con Boca Juniors entre 2003 y 2004, habló en exclusiva con 90min acerca de la dura situación familiar que está atravesando. Zoe, su hija que hoy tiene 14 años, tiene hidrocefalia desde su nacimiento, un trastorno cuya principal característica es la acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro.

Con 36 años, Jerez actualmente es jugador de Midland, un club que milita en el ascenso del fútbol argentino. El defensor confesó que no podía considerar el retiro porque eso le implicaría perder la obra social que tienen los futbolistas, con el consecuente problema que le generaría a su hija. Producto de la desesperación, el ex jugador debió vender todas las camisetas que había juntado en sus años como futbolista profesional.

Afortunadamente, en los últimos días se supo que Boca le ofreció un trabajo en el equipo de fútbol femenino. También será parte del equipo 'senior' del club. Más allá de la buena noticia, a lo largo del reportaje con 90min Jerez planteó la necesidad de que los políticos argentinos ahonden en profundizar el apoyo para la gente que está en situaciones similares y no tienen los recursos para subsistir.

Últimos días del mes de mayo. Pablo Jerez vuelve a ser noticia a raíz de una entrevista realizada por el programa Sportia, de TyC Sports, y sus declaraciones rápidamente se viralizan en distintos medios de comunicación. Aquel exitoso lateral derecho que fuese campeón en cuatro ocasiones con Boca (entre los que se destacan la Libertadores y la Intercontinental del año 2003) sale del ostracismo en el que se encontraba, aunque no por los motivos que hubiese deseado.









Quien brillara en el fútbol argentino a mediados de la década del 2000 volvió a escena para contar su difícil situación familiar: "En 2004 me pasó algo grave: nació mi hija y tuvo muchos problemas. Lamentablemente tuvo meningitis por un virus intra hospitalario y sufrió una hidrocefalia, una gran infección", recuerda.

Con Ferrocarril Midland como última estación en su carrera profesional, Jerez estaba cerca del retiro, lo que le implicaba dejar de contar con la obra social que tienen los futbolistas. En otras palabras: perdería la cobertura con la que su hija contaba.

Fue entonces que decidió contar su historia. Y vaya que sirvió: aquel reportaje en TyC Sports provocó que Boca le ofreciese trabajo y a la vez logró renovar su contrato con Midland.

"Fue difícil hacer esa nota, a mí no me gusta, me costó hacerlo. Pero bueno, estaba en una situación límite y necesité pedir ayuda. Gracias a Dios y a esa nota, se me acercó muchísima gente. Se solidarizó mucha gente tratando de ayudar con lo más mínimo", manifestó Jerez, en exclusiva, a 90min.





Pudiste resolver la situación, pero no fue para nada fácil.

No. Quiero ser el vocero de esa gente, que por ahí no tiene los recursos. Que también sean escuchados y solucionen sus problemas. Es muy difícil tener una persona con discapacidad y no tener los recursos. Hay gente que no tiene la posibilidad que hoy me toca a mí.





¿Considerás que el Estado argentino debe mejorar en ciertos aspectos afines a la salud?

Mirá, en sí, Zoe tendría una cobertura del Estado, pero yo lo hice para que no pierda la calidad. Siempre voy a pelear, a muerte, para que tenga lo mejor. Ella no se iba a quedar sin cobertura médica, pero el Estado tiene muchísimas falencias a la hora de la atención y de las terapias alternativas: son privadas en su mayoría.

Algunos terapistas no te las toman si vienen del Estado porque tardan en pagarlas. Y a ella eso le hace mal, necesita una atención constante. Por eso hice lo que hice. Siempre, más cuando es un tema de chicos o de discapacidad, hace falta un poco más de énfasis y de cubrir las necesidades porque a como están las cosas es muy difícil salir adelante.

Afortunadamente, recibiste apoyo masivo desde diferentes lugares.

Sí, tanto de conocidos como de desconocidos. Fueron todos, muchísimos ex compañeros me llamaron. Boca, ni bien se enteró de esto, me fue llamando.





También me llamó la parte de Boca Social, después los chicos del Senior se pusieron plenamente a disposición. Me ayudaron a conseguir un subsidio con la mutual de ex-jugadores. Yo no daba con los requisitos y así y todo me la dieron: tenía que tener 100 o más de 100 partidos en Primera y yo no llego a 60. La edad también era un tema. Estoy agradecido, estaba pasando una situación económica sensible.





La historia de Pablo Jeréz nos tocó el corazón. Más allá del agradecimiento eterno que tenemos con él por lo que dio como jugador, su pedido de ayuda como padre fue conmovedor. Todo el club se movilizó para encontrar la manera de colaborar con él y su familia. pic.twitter.com/VEdxNYWAMM — Christian Gribaudo (@GribaudoC) June 23, 2019

¿Hubo gente de la que esperabas ayuda pero nunca llegó?

No me fijo en quién no me llamó, no pierdo energías en eso. Estaba pasando un momento muy complicado y muy estresante. Estoy agradecido a la gente que estuvo, con poco o mucho siempre estaré agradecido.

¿Y la AFA?

Es una pregunta que hay que hacerle a la AFA, no a mí. De AFA no me ha llamado nadie, pero tampoco tienen la obligación. Lo mío pasa por otro lado. Conté lo que fue mi historia con Zoe para recibir una mano con el tema de su obra social. No estaba pensando en si me llama este o el otro.

Cambiando de tema: si la situación económica te lo permite, ¿quisieras recuperar las camisetas que vendiste para palear los tratamientos de tu hija?

Va a estar difícil, pero me gustaría recuperar las camisetas porque son mías. Hablé con tanta gente, no recuerdo si tengo los compradores cerca. Es algo que yo luché desde muy chiquitito y anhelaba, trabajé para poder lograrlo. De un día para el otro me tuve que deshacer de ellas por dinero, eso fue algo muy duro para mí.