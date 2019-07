BASTA YA | Un futbolista de 20 años abandona un partido por insultos racistas

View this post on Instagram

#SayNoToRacism! #meinVfL verurteilt jegliche Form von Rassismus vehement. Jordi, wir stehen hinter dir! 💙 Der Vorfall im gestrigen Testspiel gegen den FC St.Gallen 1879 wird weiter mit allen Beteiligten aufgearbeitet. Der Verein behält sich weitere Schritte vor. __________ #SayNoToRacism! #meinVfL vehemently condemns all forms of racism. Jordi, we stand behind you! 💙 The incident in yesterday's test game against FC St.Gallen 1879 will be further processed with all participants. The club reserves the right to take further steps.