Los jugadores del fútbol argentino ya no desean vestir la camiseta de Boca

"Nunca estuve cerca de Boca. Nicolás Burdisso me llamó, pero no me pudo convencer. Yo quería jugar en Europa", declaró Matías Vargas luego de aceptar la oferta del Espanyol y rechazar al Xeneize.





El caso del Monito es una escena que se viene repitiendo en los últimos mercados de pases y que demuestra realidad: los jugadores del fútbol argentino ya no desean ponerse la camiseta de Boca.





En otras etapas, llegar al Xeneize y jugar en la mítica Bombonera era el sueño de casi todos los futbolistas. El club de la Ribera era la vidriera perfecta para seguir la carrera en Europa y era un paso importante para consolidarse como jugadores de élite.





El Monito Vargas viajó a España para sumarse al Espanyol y dijo que no quiso ir a Boca. ¿Eligió bien?



🔃 Sí, era el momento para irse a Europa

🔃 Sí, era el momento para irse a Europa

❤️ No, tendría que haber ido a Boca

Los tiempos cambiaron y ya no es necesario tener que pasar por Boca para poder triunfar o para lograr una importante transferencia al exterior. Los jugadores importantes del fútbol argentino están rechazando la posibilidad de ir al Xeneize y priorizan jugar en equipos de segunda línea de Europa.





¿Por qué ocurre esto? ¿Qué pasó para que una institución como Boca ya no genere el deseo en los jugadores? Los últimos años no vienen siendo buenos, no consigue una Copa Libertadores hace 12 años y parece haber perdido esa mística y respeto que consiguió con Carlos Bianchi.





Che pero qué pasó que nadie quiere ir a boca? Pareciera que paso algo terrible

Carlos Tévez fue uno de los que habló sobre este tema y dejó en claro su pensamiento. Sus palabras demuestran una realidad que se está viviendo y que queda expuesta a la hora de buscar refuerzos.





"Estamos buscando jugadores en este momento... antes nos moríamos por jugar en Boca. Antes era un llamado, que por favor me llamaran de Boca para jugar en Boca. Hoy no. Hoy no quieren venir los jugadores.Hay muchos jugadores que los están llamando y dicen 'no, no voy' por el país, por eso, por lo otro, por otra cosa... Y no, a mí damela", declaró el Apache. ¿Recuperará el Xeneize algún día el deseo de los futbolistas?