​Veracruz sigue sin pagar sus adeudos y se perdería el Apertura 2019

Los Tiburones Rojos no dan una, pues a pesar de haber pagado la multa de 6 MDD para permanecer en la primera división, siguen teniendo muchos adeudos que no acaban de saldar de más de 20 millones de pesos, y por tal motivo se perderían el ya comenzado Torneo Apertura 2019, hecho que hasta el momento siguen siendo una incógnita, ya que este viernes era el plazo límite para que estuvieran al día.

Uno de los problemas más grandes que atraviesa el conjunto escualo son los pagos atrasados que tienen con varios exjugadores, pues según dio a conocer el portal Mediotiempo, cuatro elementos que abandonaron la institución este mercado de transferencias se fueron sin su dinero e incluso hasta por tres meses de atraso.

Sumado a ello está lo declarado por el exestratega de los jarochos, Guillermo Vázquez Jr., quien el miércoles comentó que Fidel Kuri Grajales, dueño del club, aún mantenía una deuda con él por 20 millones de pesos, un incentivo por haber salvado la categoría en la campaña 2017-2018, así que el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, ya le hizo saber que le impedirán participar en el certamen.

Entre los futbolistas que todavía no reciben su pago está el delantero ecuatoriano Yeison Guerrero, que si bien jugó apenas 18 minutos en el Clausura 2019, tenía contrato firmado con los Tiburones Rojos desde que llegó a México el semestre pasado, por lo que además de que se lo rescindieron de manera unilateral, denunció en entrevista con Mediotiempo que desde hace semanas nadie le responde en el club y sólo le dan largas en cuanto al dinero que le deben, y que hasta ahora, fecha límite del pago, no han liquidado nada con él ni con sus otros tres compañeros.

“Tengo varios días, dos a tres meses, esperando el pago. Yo me escribo con uno de los dirigentes del club, y eso es mi molestia que me tiene hoy, que mañana, y me tienen como un niño. Puedo entender la molestia de ellos, no jugué nada, pero eso no es culpa mía. Me dieron la oportunidad de jugar 20, 25 minutos, o sea nada. No sé lo merece un jugador, están irrespetando mi profesión, como un profesional que me considero tengo que hacerme respetar. Me urge irme (a mi país), que me paguen porque tengo deudas que pagar porque aquí mi señora dio a luz y debo dinero”, expresó en entrevista telefónica.