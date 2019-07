Ancelotti desmiente el acuerdo entre James y el Atlético de Madrid

El futuro de James aún es una incógnita. El colombiano no jugará más en el Real Madrid con Zidane al mando, eso está claro, pero su próximo destino pasa por dos opciones, Napoli o Atlético de Madrid. Las últimas informaciones hablaban de acuerdo con el club colchonero, pero Ancelotti, entrenador del Nápoles, lo ha desmentido.

"No sé si James es ya del Atleti, no estoy tan atento al mercado porque el 90% de las informaciones de este tipo son mentiras" fueron las palabras del ex entrenador del Real Madrid. Además, añadió que "¿Si sigue siendo posible ficharlo? Creo que la negociación todavía esté abierta. Hay fichajes que no son fáciles porque o el futbolista no quiere llegar, no hay acuerdo entre los clubes o por problemas con los agentes".

NELSON ALMEIDA/GettyImages

También habló sobre su relación con él y dijo que "Me llevo genial con él, estamos intentando ficharle porque nos mejoraría mucho. Lo quise en el Bayern, allí lo hizo genial también cuando me fui, aunque tuvo algún problema en la segunda temporada. Es un gran futbolista, pero no es nuestro único objetivo".

Parece que aún no hay nada cerrado con James por parte de nadie, así que la disputa va a estar abierta hasta que el colombiano ponga su firma en los papeles de alguien.