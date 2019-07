La respuesta perfecta de Griezmann cuando le preguntaron en qué posición quiere jugar

Ayer Antoine Griezmann hizo su debut como jugador del Barcelona en el partido que perdieron los suyos ante el Chelsea (1-2), correspondiente a la Rakuten Cup, que están disputando los actuales campeones de liga en Japón. A la conclusión del encuentro, el francés atendió a la prensa en zona mixta y dejó sus primeras impresiones como jugador blaugrana, entre las que destacó su ilusión por jugar lo máximo posible este año

"A mí me da igual la posición en la que juegue, lo único que me interesa es estar sobre el césped y no en el banquillo. Intento trabajar, aprender y mejorar cada día" afirmó. "De delantero centro me he encontrado bien, puedo jugar en cualquier posición de ataque. Lo que me toca ahora es aprender y hacer movimientos para ayudar a mis compañeros" continuó

CHARLY TRIBALLEAU/GettyImages

También se acordó de dos de los grandes ausentes en el partido de ayer, Messi y Luis Suárez: "Ahora no están y hay que encontrar soluciones. Yo estoy aquí para el equipo y tengo muchas ganas de trabajar"

Lo cierto es que se esperan grandes cosas de estos tres delanteros esta temporada, y cuanto antes engranen sus posiciones en el campo, mejor para el Barcelona. Griezmann lo sabe y por eso está como loco por jugar al lado de los dos sudamericanos y le da igual en qué posición. Eso sí, la entrada del ex jugador del Atlético de Madrid en el once provocará la salida del mismo de Coutinho y Dembelé, que eran quienes acompañaban a Suárez y Messi alternativamente.

CHARLY TRIBALLEAU/GettyImages

"Con Dembelé he compartido muchos entrenamientos en la selección. Ahora tendremos más tiempo para mejorar y ojalá podamos hacerlo en más sesiones y partidos. Con el resto de compañeros sólo llevo un partido, pero no me han sorprendido porque he visto muchos encuentros del Barcelona como aficionado y conozco los movimientos de cada uno" continuó

Denis Doyle/GettyImages

La guinda del pastel sería la llegada de Neymar al equipo. Si al final se concreta el fichaje del brasileño, el Barcelona tendría el ataque más poderoso del mundo con los nuevos 'cuatro fantásticos', y ahí el problema de Valverde sería encontrar acomodo en el campo para todos en el mismo once titular. No obstante, Griezmann lo tiene claro: quiere jugarlo todo, sea donde sea

