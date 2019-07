Griezmann: “El recibimiento del Wanda será difícil, aunque lo entiendo”

Antoine Griezmann es el protagonista del culebrón de la temporada. Una polémica que no ha culminado y que continúa a través de amenazas del Atlético de Madrid al FC Barcelona. Los colchoneros aseguran tener pruebas de que el galo se comprometió con los blaugranas antes de que su precio bajara a los 120 millones y les exigirán los 200 millones de euros de su cláusula. El futbolista ha concedido una entrevista a Mundo Deportivo, donde se ha mostrado relajado y adaptado a su nuevo equipo, con ganas de triunfar con la elástica blaugrana.





Griezmannno se ocultó y habló sobre parte de los rumores que han acontecido a su fichaje. Quiso dejar claro que cuando anunció su salida del Atlético de Madrid no sabía su destino, solo quería cambiar de aires. Fue “después de la selección, de las vacaciones… ahí empezó de verdad lo del Barça y para mí era la única opción, no había otra”. En los rumores también apareció la posibilidad de que el vestuario no lo quisiera, Griezmann los escuchó, pero no hizo demasiado caso. “Yo quería ir sí o sí y si hubiera tenido algún problema en el vestuario hubiera intentado darle la vuelta con goles, asistencias o con buen rollo en el vestuario. Pero cuando llegué era otra verdad y estoy muy contento”, declaró. Además, incidió en que si no tiene un buen recibimiento del Camp Nou, su objetivo será cambiarlo de la misma manera.

El galo todavía no ha conocido a Luis Suárez y Messi. Con el charrúa sí que ha hablado por teléfono, más cuando tiene “amistad con todos los uruguayos”. Con Messi todavía no ha tenido contacto, “pero ya se hará en el vestuario”. También habló sobre aquellas declaraciones en las que Messi no quiso hablar sobre el francés. Griezmann cree que esto se debió a “todo el lío que tengo ahora con mi ex club y por respeto no habrá querido contestar”.

Relación con el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid y Griezmann no han terminado bien, algo que al galo le “duele por todo lo que he hecho. He intento hacer todo lo que me pidió el club”. Recalcó que ha hecho todo lo que se dijo en la reunión que mantuvieron, “pero al final no se ha hecho, no sé por qué, pero es así”. Con la afición también sabe que será difícil, aunque en este caso lo entiende “porque también era un jugador muy importante para ellos, aunque el cariño que tengo hacia el míster, mis compañeros y la afición es muy grande”.