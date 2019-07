Ronaldinho, Pelé, Griezmann y otras estrellas del fútbol que confesaron su devoción por Boca

Decir que La Bombonera es de los estadios más míticos del mundo y una de las paradas obligatorias para cualquier futbolero que visite la República Argentina no es nada nuevo, ya que "La 12" se caracteriza por hacer temblar la cancha cada vez que Boca Juniors es local formando un espectáculo único.

Esa locura es la que sigue despertando admiración en mucha gente, y fue la principal razón por la que el experimentado volante italiano de 36 años Daniele De Rossi decidió romper todos los pronósticos y llegar a nuestro país para defender los colores azul y oro.

Aprovechando su arribo, a continuación repasaremos frases de futbolistas reconocidos halagando tanto a la institución boquense como a La Bombonera: algunos tuvieron el placer de poder jugar allí, y otros se guían por lo que pudieron ver por TV. Imperdible...

Sudamérica:

RONALDINHO: "Para decir la verdad, siempre que miraba el fútbol argentino miraba los partidos de Boca. Soy hincha por Diego, era mi ídolo más grande. Siempre miraba a Boca. Y después por Riquelme, un gran amigo".

JULIO CESAR: "Elijo Boca por la tradición, por haber haber conseguido tantas Libertadores. Creo que es un equipo que sabe cómo jugar bien esa competición, con ese gran ambiente. Yo no sigo mucho el fútbol argentino pero cuando se habla de Boca uno tiene que respetar bastante.

DANI ALVES: "¡Viva Boca! Somos de Boca en Argentina. La Bombonera es un templo del fútbol mundial".





les vengo a proponer otro sueño!! @DaniAlvesD2 esta sin equipo!!!! y es hincha de boca!! que están esperandooo pic.twitter.com/SkM40Fq7La — Matias (@Matias72597866) July 26, 2019

PELE: "Si tengo que elegir entre Boca y River, elijo Boca. Tiene más tradición, yo jugué varias veces contra Boca. Jugué una final de Libertadores contra ellos. Es un equipo que tiene tradición siempre está en las finales, en los momentos definitorios".

EDINSON CAVANI: "A mí Boca es un equipo que me tira, me gusta. Yo quiero ir como el Manteca Martínez a colgarme del alambrado. Es parte del fútbol y del campito que tenemos en Sudamérica".

Europa:





GENNARO GATTUSO: "No es un secreto que Boca está entre los equipos que siempre he admirado. Tuve la fortuna de jugar dos Intercontinentales contra ellos, gane una y perdí la otra. También un amistoso. En el 2012 estuve muy cerca de jugar ahí... ¿Por qué no fui? Cuando dicen que las mujeres mandan en casa es cierto, ja. En realidad mis hijos eran chicos y la situación familiar no era la mejor como para ir. Después tuve problemas en la vista y no me sentía fuerte como para ir porque ahí no se jode, hay que jugar con huevos. Me quedó el sueño de jugar en la Bombonera".





"Mi pasión por Boca nace por Maradona, la Bombonera, lo colorida y alegre que es su hinchada" Gennaro #Gattuso en @SiempreConBoca_ pic.twitter.com/a2exOSiKBg — La12tuittera ⑫ (@La12tuittera) October 15, 2016

DECO: "Quizá tengan la mejor hinchada del mundo. Jugar en la Bombonera es algo increíble, nunca había tenido la suerte de jugar acá. Hoy se ha visto lo grande que es la hinchada de Boca: perdió el partido y siguen cantando, estupendo todo. ¿Si alguna vez podría jugar en Boca? No lo sé pero cuando venís a jugar acá y ves esta hinchada te dan ganas".

ROBERTO BAGGIO: "Soy hincha de Boca. Estaba en Argentina con amigos viendo un partido y un equipo ganaba 3-0. Apareció la hinchada y yo les dije a mis amigos: 'Es muy fácil ser hincha cuando se gana 3-0'. Pero me dijeron: 'No, estos van perdiendo. Y eso me impresionó y me hice hincha. Estoy hablando del 94, 95, más o menos"





Escuchen a Roberto #Baggio y la historia que contó en @FOXSportsArg de porque se hizo hincha de #Boca... #QuestoÈBoca 💙💛💙🙌 pic.twitter.com/QCD5JgNfpY — La12tuittera ⑫ (@La12tuittera) July 27, 2019

RONALD KOEMAN: "La Bombonera es un estadio místico, en Holanda tenemos la imagen de este campo como un ambiente fantástico, y tiene un gran reconocimiento en todo el mundo por el fervor y el ambiente que demuestran los hinchas de Boca. Es un honor poder estar aquí pisando el césped. Tengo grandes recuerdos de Maradona, Riquelme y Tevez. Son grandes jugadores de la historia del fútbol".

#Superclásico | El holandés Ronald Koeman y su felicidad por pisar La Bombonera en la previa del #Boca - #River del domingo. Escuchalo:pic.twitter.com/1iS6guzNYx — Punto Deportivo (@DeportivoPDof) September 20, 2018

ANDRE-PIERRE GIGNAC: "Vine a Tigres por la Libertadores. Yo veía a Boca cuando era chico porque Marsella se parece mucho a Boca. Los hinchas, la sangre caliente y todo eso".

FABIO PISACANE: "Me gustaría jugar en Boca. Aunque creo que es un poco imposible. Pero digamos que del punto de vista de garra y carácter es un campeonato que me representa. Tengo el escudo tatuado y soy para los curiosos soy hincha de Boca desde niño en honor a mis ídolos Maradona y Batistuta".

EDEN HAZARD: El belga es fanático de Juan Román Riquelme, al punto que imitó su festejo cuando jugaba para el Chelsea en el día del aniversario 18 del "Topo Gigio". Luego recibió una camiseta por parte del crack argentino y decidió compartirlo en las redes con la leyenda "ídolo", además de mandarle una suya como gentileza. ¿Llegará algún día a La Boca?

The gift of Riquelme to Eden Hazard. "Thanks Román for your shirt." pic.twitter.com/5rqqHPqpjr — Argentina Soccer 11 🇦🇷 (@ArgSoccer11) April 9, 2019

Por último Antoine Griezmann no dio ninguna declaración que certifique su amor por Boca, pero en la final de la Libertadores disputada en el Santiago Bernabéu se fotografió con Lampe y se mostró con la casaca blanca del club de la Rivera.

