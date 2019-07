Andrés Guglielminpietro: "A Bielsa lo tendría que haber mandado a la c... de su madre"

Tanto en la vida como en el fútbol, hay heridas que no cierran, ni aunque hayan pasado 20 años. El claro ejemplo para comprobarlo es el del ex futbolista Andrés Guglielminpietro, quien todavía guarda rencor hacia el entrenador Marcelo Bielsa por una actitud poco feliz que tuvo con él.





Corría el año 1999 cuando la selección Argentina y la de Holanda se enfrentaban en Amsterdam por un partido amistoso. El resultado final fue 1 a 1, pero todo el mundo lo recordará por una situación muy particular: en el complemento, el "Loco" hizo entrar a "Guly" pero lo reemplazó 35 minutos después creándole un daño mental irreparable.





En un amistoso vs. Holanda en 1999, Bielsa puso a Guglielminpietro para que juegue el segundo tiempo, pero a los 36' lo sacó...



20 años después, al Guly le dura la bronca 🔥 pic.twitter.com/eT2W7QKNLE — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) July 28, 2019

"Critico bastante a Bielsa cuando hablamos de fútbol, estoy condicionado por lo que sucedió. Y a veces digo, lo tendría que haber mandado a la concha de la madre. Si lo cruzo hoy, lo mando; lo tendría que haber hecho hace 20 años, pero no lo hice porque era demasiado educado. Entré en el segundo tiempo y me sacó a los 15 minutos, 20 minutos; no sé", disparó el hoy DT en diálogo con Tanto por Decir, de Club Octubre 947.





Guglielminpietro recordó el histórico (y polémico) cambio de Bielsa. pic.twitter.com/n1oCN1DNiC — ElCanciller.com (@elcancillercom) July 28, 2019

"Si me lo cruzo, qué pasa, no sé. Respeto mucho su carrera y su condición de entrenador, fue un adelantado en el método de entrenamiento, pero no comparto su manera de actuar y ejercer, la parte humana, más que nada", continuó el ex Boca Juniors.

"Yo discuto con todos, todos mis amigos lo admiran. Con Nelson Vivas estuve en la casa ahora, cuando voy a Italia, voy a lo del 'Pupi' Zanetti, y siempre sale la discusión. Yo sufrí mucho el hecho; había viajado mi familia de sorpresa, hicieron que me duela más, y me sigue doliendo; no sé si me angustia. Capaz el día que lo encuentre lo mando a la concha de la madre y me saco la bronca. O por ahí no me alcanza", reflexionó. ¿Podrá descargarse algún día?