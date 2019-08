La Juventus y el Tottenham llegan a un acuerdo para el traspaso de Dybala

View this post on Instagram

Paulo Dybala updates ⚪️‪ - Tottenham today started talks also for Paulo Dybala with Juventus. Spurs are ready to make an official bid for €70M.‬ 💰 ‪- The problems will be the contract, the image rights, the commissions - same problems had Manchester United. Not easy deal... so, so difficult. 🚫 ‪- Manchester United-Dybala deal [and swap with Lukaku] is OFF.‬ 🛑 ‪#THFC #MUFC #Dybala #transfers ••••••••••••••••••••••🇮🇹🇬🇧••••••••••••••••••••• Le novità per Dybala ⚪️ - Il Tottenham oggi ha avviato un dialogo con la Juventus per Paulo Dybala. Gli Spurs sono pronti a offrire 70 milioni di euro. 💰 - Il problema è il contratto di Dybala, i suoi diritti d’immagine, le commissioni agli agenti... gli stessi ostacoli riscontrati dal Manchester United. Operazione molto complessa per questo. 🚫 - L’affare Dybala per il Manchester United adesso è totalmente fermo. 🛑 @skysport #paulodybala #tottenham‬ #spurs