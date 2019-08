El ataque del Real Madrid necesita a Neymar más que cualquier otro club en el mundo

¿Soy el único que no reconoce al Real Madrid en el Real Madrid? Perdonad que empiece con una pregunta, pero es que me reconcome y, francamente, me gustaría que leyerais todas estas letras que me he dedicado a juntar pensando en la respuesta. Pues veo a un Real Madrid blanco, pero no limpio y blanco que no empaña, sino blanco de sin ideas. Yo recuerdo, tal vez de mi mundo idealizado de cuando era un niño y crecía allá por los noventa, un Barcelona plagado de holandeses que tocaba, tocaba y tocaba y un Real Madrid imperioso, con jugadores que desbordaban y que superaban verticalmente al rival. Los culés, aunque hayan variado un poco, siguen siendo el Barça. Los del Santiago Bernabéu… nada que ver.

Alexander Hassenstein/GettyImages





¿Será Neymar la solución? Y otro párrafo empezado con una pregunta. Me estoy empezando a preocupar. La discursiva de este artículo está siendo banal. Justo como el ataque del Real Madrid. Y sí, yo creo que Neymar es la solución del mal de los blancos en ataque. El futbolista aportaría carácter a la línea ofensiva, esa chulería que ostentaba Cristiano Ronaldo y que tanto gustaba en Concha Espina, sería un golpe al Barça al estilo Figo o Beckham y, además, aportaría gol y magia al equipo. Tal vez Neymar sea la medicina que necesita el Real Madrid.

¿Será bien acogido en el Bernabéu? Otra pregunta, confío en que las estéis reteniendo. Probablemente esa es la gran pregunta. El futbolista no ha tenido reparo en hacer guiños al Barcelona durante todo el verano y parece su primera opción. Siempre se ha declarado blaugrana y al madridista dolerá que llegue un jugador que mira o miró con nostalgia al Camp Nou. Aunque también es verdad que no es nada que no se pueda solucionar en el verde. Si Neymar consigue sacar su mejor fútbol en la capital de España, pronto olvidarán su pasado blaugrana. Además, un gol y provocación en el Camp Nou terminaría por enamorar a la hinchada blanca.

David Ramos/GettyImages





Cuarto párrafo. Este es el final, el único en el que he empezado sin pregunta. Es el momento de ofrecer vuestra respuesta a las cuestiones planteadas. De ella sacaréis si Neymar es la solución del Real Madrid. Yo estoy convencido de que lo es.