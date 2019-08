Nuevos fichajes, mismo Atleti

El Atlético de Madrid siempre será el Atlético de Madrid. Simeone siempre será Simeone. No importa los millones que inviertan, los colchoneros se han hecho fieles a un estilo que algunos consideran aburrido. No es mi caso. Tal vez sea porque me he criado en el barro, en ascensos y descensos. Tan solo no puedo ser objetivo con un equipo, el Hércules, que actualmente ejerce su militancia en Segunda División B. No quiero ejercer un periodismo de bufanda, pero tampoco mentir al lector. Quizá por eso escriba muy poco sobre los blanquiazules. Pero, el haberme criado jugando contra el Terrassa, el Peralta o el Penya Sport me ha hecho ver con filosofía incluso el 1-4-1-4-1, admirar el fútbol defensivo. Puede que esto haga que el Atleti no sea aburrido para mí.

JAVIER SORIANO/GettyImages





Eran muchos los que esperaban un Atlético de Madrid completamente nuevo. Un João Félix demostrando su magia, que la demostró, y haciendo jugar a los que hasta hace solo unos meses basaban su juego en la intensidad. Obviamente, esto no ha pasado. El Atleti ha seguido siendo el Atleti… y ha seguido ganando. Los colchoneros fueron efectivos y aprovecharon sus llegadas a área contraria, aunque fallaron un penalti. Volvieron a ser ese equipo aguerrido que no deja respirar al rival y basa su juego en los arreones. Pero yo, sinceramente, me lo pasé como un niño pequeño viendo más allá.

Uno quiere hacerse el entendido de fútbol, tal vez me pase con demasiada frecuencia, y empieza a dejar de mirar el balón. Si quieres hablar con sabiduría hay que mirar más allá y evitar las cavernas platonianas. Ahí me alucina este Atlético de Madrid. Sus cambios de formación en defensa y ataque, sus transiciones, su movimiento de líneas y cómo están preparados para ejercer el dos contra uno casi contra cualquier jugador sin dejar un solo espacio para que puedan hacerles daño. Ese fútbol defensivo pretikitaka y preKlopp que a muchos les ha dado ahora por criticar. Esas líneas cuasi perfectas diseñadas por Simeone y que sus pupilos se encargaron de trazar. Luz en la oscuridad.

JAVIER SORIANO/GettyImages





No obstante, también hay que recalcar que este Atleti sí puede cambiar y empezar a jugar de una forma algo más vistosa… sin embargo, eso no puede pasar contra el Getafe de Bordalás. El alicantino es experto en tejer telarañas infranqueables, fútbol al borde del reglamento y no dejar jugar al contrario. No sé si el Atlético de Madrid empezará a jugar como los poetas o seguirá en la piel de los dramaturgos, lo que sí sé es que no podrán hacerlo contra los azulones. Ni siquiera el mejor Barça sería capaz.

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, 90min_es, y nuestra cuenta de Twitter, @90minespanol!