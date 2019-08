Lukaku se queja por haber sido el 'Chivo expiatorio' del Manchester United

El delantero belga Romelu Lukaku, quien dejó de ser jugador del Manchester United en este mercado de verano y ahora se encuentra en el Inter de Milán, cargó fuertemente contra el cuadro inglés, asegurando que había un ambiente negativo contra él y dos jugadores más, a quienes acusaban de todos los recientes fracasos.

“Tienen que encontrar culpables. Siempre éramos Pogba, Alexis o yo. Los tres todo el tiempo. Para mí, siempre hay muchas formas de verlo. Mucha gente cree que no tenía que ser parte del once. Así lo siento yo tras las conversaciones que tuve, lo sé..lo que me hace reír es que ¿cómo demonios voy a hacer tan mal con mi equipo y me está yendo tan bien con la selección?”, expresó el atacante en LightHarted Podcast.

"No creo que fuera el único que jugó mal, mucha gente no estuvo bien. Si quieren echarme la culpa a mí, que les jodan. Sé por lo que he pasado y es solo fútbol. Estoy jugando pero en algún momento me iba a ir y a hacer otra cosa. Fue una mierda. Mucha gente creía que no podía formar parte del equipo. Para mí no era así, entonces lo mejor era ir por caminos separados”, sumó.

Lukaku además dejó ver que existían filtraciones para que se vaya del United, asegurando que nunca fueron claros con él sobre su salida en el club.

“Si eres feliz, encuentras un motivo por el que pelear, no importa si estás en el banquillo o empezando. Nadie me dijo que esa era la situación, así que pensé durante dos o tres semanas y analicé todo...¿Quién lo filtra? Yo no, no fue mi agente. Les dije que no es bueno para mí estar en un lugar donde no me quieren. No somos tontos y no consideramos que lo seamos, sabemos quien lo está filtrando. Le dije que no podía trabajar así y que era mejor que me fuera”, puntualizó.