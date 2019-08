FOTOS | Sergio Ramos y Pilar Rubio celebraron sus 7 años juntos

View this post on Instagram

Lo mejor después de 7 años es que aún nos queda mucho por decirnos y mucho por hacer: silencios de respeto, miradas cómplices, debates infinitos, viajes increíbles, palabras de amor y una familia que llena el alma. Gracias por ser mi norte, mi sur, mi guía, mi amor. TQ @pilarrubio_oficial 💜❤💜 The best thing after 7 years is that there is still so much to come: shared silences and knowing looks, endless conversations, amazing travels, words of love and a family that fills our hearts with joy. Thanks for being my north, my south, my compass, my love. ILY #PilarRubio 💜❤💜 #FelizAniversario #HappyAnniversary #ElAmorSeEscribeADiario #ContigoCadaDíaEsDistinto